Армия Венгрии шла к границе с Украиной: Орбан и Путин могли договориться - Ягун

Официальный Будапешт заявлял, что армия Венгрии двигалась к границе для контроля ситуации с беженцами, однако Ягун считает это ложью.

https://glavred.info/world/ugorska-armiya-ruhalasya-do-kordonu-orban-i-putin-mogli-tadomovitisya-10635797.html Ссылка скопирована

Генерал СБУ прокомментировал планы Венгрии в отношении Украины / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео

Что сказал Ягун:

Орбан и Путин могли договориться о разделе Украины

Венгерская армия двигалась к границе не просто так

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан мог договориться с российским диктатором Владимиром Путиным о возможной оккупации части Украины. Об этом заявил генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун.

"Есть свидетельства от наших военных, которые 24 февраля 2022 года возвращались в Украину, чтобы присоединиться к Силам сопротивления, что единственная армия, которая не развернула силы на защиту своего государства, а в маршевом стиле двигалась к границам с Украиной, это была венгерская армия. Не исключаю, что Орбан мог подписать такой меморандум на предмет возможности оккупации части Украины после того, когда Путин взял бы, например, Киев", - сказал он в эфире Еспресо. видео дня

Виктор Орбан / Главред, инфографика

Он также подчеркнул, что венгерская сторона до сих пор не предоставила объяснений относительно перемещения своих военных.

По его словам, Венгрия планировала разделить Украину, а такие действия соседних государств возможны только в случае, если Киев покажет слабость.

"На самом деле это все - ложь, они собирались делить Украину, поэтому нам надо понимать, что наши соседи будут чувствовать нашу слабость, которую мы не должны проявлять", - сказал Ягун.

Виктор Орбан - последние новости

Как сообщал Главред, по данным Bloomberg, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан шантажирует ЕС отменой санкции против РФ. По его словам, прекращение поставок российского газа через Украину является неприемлемым, поскольку оно повышает цены на энергоресурсы в Центральной Европе.

Кроме этого, Орбан выдвинул Киеву условие для продолжения санкций против РФ. Он заявил, что Будапешт не зависит от украинского транзита газа, потому что уже несколько лет импортирует российский газ в обход через Турецкий поток.

В то же время журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк предположил, что Орбан больше не будет блокировать санкции против РФ. По его данным, на изменение позиции премьер-министра Венгрии повлияла позиция нового президента США Дональда Трампа.

Больше новостей о Венгрии:

Позиция Орбана по Украине Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне. Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки. 27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами. В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию". "Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред