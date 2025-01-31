Орбан шантажирует ЕС отменой санкции против РФ и ставит ультиматум Украине – СМИ

Прекращение поставок российского газа через Украину является неприемлемым, считает Виктор Орбан.

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Виктор Орбан сделал новый выпад в адрес Украины / коллаж: Главред, фото: pexels, скриншот

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Венгрия может добиться отмены санкций ЕС против России

Евросоюз предоставил Будапешту гарантии энергетической безопасности

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Венгрия может добиться отмены санкций ЕС против России, если транзит российского газа через территорию Украины не будет восстановлен.

"Если обещание будет нарушено, мы не просто предложим отменить санкции, мы их отменим", - цитирует Орбана Bloomberg.

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По его словам, прекращение поставок российского газа через Украину является неприемлемым, поскольку оно повышает цены на энергоресурсы в Центральной Европе.

Вместе с тем глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что Евросоюз предоставил Будапешту гарантии энергетической безопасности, обязавшись защищать поставки природного газа и нефтепроводов в страны ЕС.

"Венгрия получила запрошенные гарантии по энергетической безопасности нашей страны. Еврокомиссия взяла на себя обязательства по защите поставок природного газа и нефтепроводов, ведущих в государства Евросоюза", - написал он.

Ранее в ОП прокомментировали идею Орбана по "перемирию". Орбан вряд ли хотел предложить реальную схему перемирия, скорее всего, это была мини-операция.

Напомним, премьер-министр Венгрии обвинил украинского президента Владимира Зеленского в отказе от "рождественского перемирия" на фронте и масштабном обмене пленных между Россией и Украиной.

Как сообщал Главред, Орбан заявил, что ранее тема мира не вызывала интереса среди европейских политиков, но сейчас ситуация изменилась. По его мнению, это стало возможным благодаря венгерскому председательству в Европейском Союзе.

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Кто такой Виктор Орбан? Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия. Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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