'Лажу с Россией': Трамп ответил, разговаривал ли с Путиным после победы на выборах

Дональд Трамп отметил, что имеет план для помощи Украине, но когда начинает его излагать, он "становится почти ничтожным".

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Трамп не раскрыл, контактировал ли с Путиным после победы на выборах / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

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Трамп уклонился от четкого ответа на вопрос, говорил ли он с Путиным после победы на выборах

Трамп утверждает, что потери РФ и Украины за последний месяц были примерно равными

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "ладит с Россией", но главное для него - интересы США. В то же время, он уклонился от ответа на вопрос о том, общался ли он с российским президентом Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах.

"Я не могу вам сказать. Это просто неуместно", - ответил он изданию Time, которое назвало его человеком года. видео дня

Журналист также поинтересовался, прекратит ли Трамп предоставление военной, гуманитарной и разведывательной помощи Украине, если она не поддержит предложенное им мирное соглашение. Трамп ответил, что не любит обсуждать такие вопросы.

"Но когда я разговариваю с людьми - когда я начинаю, мне кажется, что у меня есть очень хороший план, как помочь, но когда я начинаю разоблачать этот план, он становится почти ничтожным", - сказал новый президент США.

Также Трамп утверждает, что потери российских оккупантов и Сил обороны Украины за последний месяц были примерно одинаковыми.

"Недавно я имел встречу с группой людей из правительства, которые проинформировали меня о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц. Эти цифры ошеломляют - как россиян, так и украинцев, и итоги достаточно равны", - заявил он.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Трамп и война в Украине - последние новости

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что завершение российско-украинской войны будет основным приоритетом его администрации. В интервью французскому изданию Paris Match он подчеркнул, что война в Украине наносит огромные человеческие потери, и поэтому нужно срочно найти путь к мирному урегулированию ситуации.

Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сотрудничает с командой Трампа, но конкретные шаги будут обсуждаться после его инаугурации. Зеленский отметил, что США и Украина имеют общую цель - как можно быстрее и справедливо завершить войну.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп раскритиковал использование Украиной американских дальнобойных ракет против России, заявив, что это лишь обостряет "конфликт". Он отметил, что попытки заключить мир между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал, и назвал войну в Украине "безумием".

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"Мирный план" Дональда Трампа "Мирный план" Дональда Трампа Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах. "Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана. Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык". В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

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