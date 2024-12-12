Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

"Лажу с Россией": Трамп ответил, разговаривал ли с Путиным после победы на выборах

Руслана Заклинская
12 декабря 2024, 18:35
122
Дональд Трамп отметил, что имеет план для помощи Украине, но когда начинает его излагать, он "становится почти ничтожным".
'Лажу с Россией': Трамп ответил, разговаривал ли с Путиным после победы на выборах
Трамп не раскрыл, контактировал ли с Путиным после победы на выборах / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, facebook.com/DonaldTrump

Главное:

  • Трамп уклонился от четкого ответа на вопрос, говорил ли он с Путиным после победы на выборах
  • Трамп утверждает, что потери РФ и Украины за последний месяц были примерно равными

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что "ладит с Россией", но главное для него - интересы США. В то же время, он уклонился от ответа на вопрос о том, общался ли он с российским президентом Владимиром Путиным после своей победы на президентских выборах.

"Я не могу вам сказать. Это просто неуместно", - ответил он изданию Time, которое назвало его человеком года.

видео дня

Журналист также поинтересовался, прекратит ли Трамп предоставление военной, гуманитарной и разведывательной помощи Украине, если она не поддержит предложенное им мирное соглашение. Трамп ответил, что не любит обсуждать такие вопросы.

"Но когда я разговариваю с людьми - когда я начинаю, мне кажется, что у меня есть очень хороший план, как помочь, но когда я начинаю разоблачать этот план, он становится почти ничтожным", - сказал новый президент США.

Также Трамп утверждает, что потери российских оккупантов и Сил обороны Украины за последний месяц были примерно одинаковыми.

"Недавно я имел встречу с группой людей из правительства, которые проинформировали меня о количестве погибших солдат, которые были убиты за последний месяц. Эти цифры ошеломляют - как россиян, так и украинцев, и итоги достаточно равны", - заявил он.

Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Трамп и война в Украине - последние новости

Напомним, Трамп неоднократно заявлял, что завершение российско-украинской войны будет основным приоритетом его администрации. В интервью французскому изданию Paris Match он подчеркнул, что война в Украине наносит огромные человеческие потери, и поэтому нужно срочно найти путь к мирному урегулированию ситуации.

Также президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина сотрудничает с командой Трампа, но конкретные шаги будут обсуждаться после его инаугурации. Зеленский отметил, что США и Украина имеют общую цель - как можно быстрее и справедливо завершить войну.

Как сообщал Главред, Дональд Трамп раскритиковал использование Украиной американских дальнобойных ракет против России, заявив, что это лишь обостряет "конфликт". Он отметил, что попытки заключить мир между Россией и Украиной оказались сложнее, чем он ожидал, и назвал войну в Украине "безумием".

Читайте также:

"Мирный план" Дональда Трампа "Мирный план" Дональда Трампа

Два ключевых советника экс-президента США Дональда Трампа представили ему план прекращения войны России в Украине, если он победит на президентских выборах.

"Мы говорим украинцам: "Вы должны сесть за стол переговоров, и если вы не сядете за стол переговоров, поддержка со стороны Соединенных Штатов прекратится. А Путину вы говорите: "Он должен сесть за стол переговоров, а если вы не сядете за стол, то мы дадим украинцам все необходимое, чтобы убить вас на поле боя", - сказал один из авторов мирного плана.

Во время дебатов с действующим главой Белого дома Джо Байденом 27 июня Трамп в очередной раз пообещал "закончить войну в Украине" еще до своего "избрания на пост президента". Он заявил, что сделал бы, чтобы "Зеленский и Путин нашли общий язык".

В то же время Трамп признался, что "предложения", выдвинутые кремлевским диктатором Владимиром Путиным якобы как условия для прекращения войны России против Украины, являются "неприемлемыми".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин война России и Украины
Реклама
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Украину будет засыпать снегом и ударит -14: объявлено штормовое предупреждение

Украину будет засыпать снегом и ударит -14: объявлено штормовое предупреждение

19:44Синоптик
"Стабильно высокие": Сырский назвал ежедневные потери на Покровском направлении

"Стабильно высокие": Сырский назвал ежедневные потери на Покровском направлении

18:40Украина
"Лажу с Россией": Трамп ответил, разговаривал ли с Путиным после победы на выборах

"Лажу с Россией": Трамп ответил, разговаривал ли с Путиным после победы на выборах

18:35Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

"Хочу, чтобы мы снова": предательница Повалий ошарашила новым заявлением

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

Гороскоп на завтра 13 декабря: Девам - интересный день, Козерогам - бешеная удача

Известная певица рассказала, чего Потап лишил Настю Каменских

Известная певица рассказала, чего Потап лишил Настю Каменских

В жизнь ворвутся неудачи и нищета: что нельзя делать 12 декабря - приметы

В жизнь ворвутся неудачи и нищета: что нельзя делать 12 декабря - приметы

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

19:44

Украину будет засыпать снегом и ударит -14: объявлено штормовое предупреждение

19:39

Российский "Орешник" достанет до любой точки Украины: эксперт оценил угрозу удара

19:35

Правоохранителям могут разрешить открывать посылки украинцев: кого касается

19:21

Работодателей обяжут оплачивать визиты сотрудников к психиатру: когда вводятся новые правила

19:10

Почему в Берлине ликуют сирийские беженцы?мнение

Украина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – ХараУкраина и РФ готовы лишь к прекращению огня, после ухода Трампа война вспыхнет снова – Хара
19:05

150 тысяч солдат РФ начали наступление: в ВСУ оценили последствия оккупации Курахово

19:05

Не отправка войск: Сикорский объяснил роль Польши в войне Украины с РФ

18:40

"Стабильно высокие": Сырский назвал ежедневные потери на Покровском направлении

18:35

"Лажу с Россией": Трамп ответил, разговаривал ли с Путиным после победы на выборах

Реклама
18:21

Горячая вода не течет из крана: в чем проблема и как быстро ее решить

18:13

Имеет полезную функцию: водителям рассказали о "секретной" кнопке на зеркалеВидео

18:07

"Я уже": Алина Гросу намекнула на беременность

17:45

Россияне ушли в "загул" в Сирии: в ГУР рассказали о мародерстве и пьянстве

17:38

График отключения света на 13 декабря: ограничения будут действовать весь день

17:37

Цены стремительно "летят" вверх: в Украине дорожают популярные продукты

17:36

ВАКС деградирует из-за выполнения задач НАБУ-САП до уровня "советского районного суда", – эксперт

17:34

Обострение в Запорожской области: объявлена принудительная эвакуация

17:22

Без света до 16 часов: озвучен неутешительный прогноз для одного города Украины

17:07

Зеленский прибыл на передовую в Запорожье: что известноФото

16:57

Поцелуи и свадебные намеки: украинская певица устроила жару с известным артистомВидео

Реклама
16:51

"Есть три главных принципа": Си Цзиньпин сделал новое заявление по войне в Украине

16:40

Не останется даже следа: 2 лучших способа, как удалить ржавчину подручными средствамиВидео

16:33

Нужно готовиться: оккупанты могут выйти на границы Днепропетровщины - полковник

16:30

Коалиция из 5-8 стран может отправить войска в Украину: в ЕС появилась идея - Reuters

16:09

"Осторожно относимся": Гетманцев сказал, когда в Украине легализуют криптовалюту

16:08

Почему не включается газовая колонка: ловкий и простой фокус решит проблему

15:47

Трамп впервые рассказал, как собирается закончить войну в Украине: что предполагается

15:37

Весь год будет удачным: что нужно дать другому человеку 13 декабря - приметы

15:35

Стоит закупить заранее: в Украине "резко" выросла цена на популярный продукт

15:28

Звезда "Памфира" Яцентюк в "Аргументе кино" рассказал, как снимали одну из самых тяжелых сцен в фильме - эротическую

15:14

Туск высказался об отправке войск союзников в Украину: что известно

14:49

Приближаются ключевые бои: россияне солгали о захвате Курахово - Сазонов

14:41

Оборона продлится недолго: ВСУ могут выйти из важного города - военный

14:31

В чем ошибка на картинке: только "настоящий детектив" даст ответ за 7 секунд

14:21

Готова ли Украина принять иностранные войска: Стефанишина дала однозначный ответ

13:52

Лимиты на переводы "с карты на карту": в НБУ сказали, кому "светят" ограничения

13:50

"У Буданова длинные руки": ГУР под Москвой ликвидировало разработчика ракет X-69

13:49

Оккупантов заметили в окрестностях Покровска - военные

13:43

Все ради любви: популярный ведущий признался, что делает "уколы красоты"

13:20

В "Укрэнерго" сообщили об изменениях в графиках отключений по всей Украине

Реклама
13:19

"Сказал слово на три буквы": Алексей Суханов рассорился с близким другом

12:50

Прогноз на 2025 год: в Украине закончится "большая" война, режим Путина ждет начало конца

12:49

Компанию-залогодателя Коболева налоговая обвиняет в неуплате более 18 млн грн налогов

12:47

Ударит сильное похолодание: когда в Украине усилятся морозы

12:45

Как посадить косточку авокадо: простая инструкция в домашних условиях

12:42

"Будет давление": Хара рассказал, как Трамп заставит Зеленского пойти на переговоры с РФ

12:02

Пятница 13-е: что можно и нельзя делать в этот день

11:53

Лидер популярной рок-группы нецензурно послал Тину Кароль

11:51

"Сейчас Украина не готова к переговорам с РФ": в ОП сделали серьезное заявление

11:48

Китайский гороскоп на завтра 13 декабря: Тиграм - перемены, Лошадям - разочарование

Новый год 2025
Кому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025В каких цветах одежды встречать 2025 год
Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКогда колядуют, щедруют и посевают в УкраинеКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского Рождества
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
#}
Мы используем cookies
Принять