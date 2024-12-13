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Как Трамп посадит Путина и Зеленского за стол переговоров: названы рычаги давления

Анна Ярославская
13 декабря 2024, 03:43
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Украина является "слабым звеном", поскольку без военной помощи США не сможет продолжать оказывать сопротивление.
Александр Хара, Дональд Трамп
Александр Хара сказал, как Трамп надавит на Зеленского и Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/alexander.khara, УНИАН

Ключевые тезисы:

  • Трамп будет давить и на Зеленского, и на Путина
  • Киев - слабое звено
  • Президент США может использовать "кнут и пряник" в отношении РФ

Дипломат, директор Центра оборонных стратегий Александр Хара считает, что избранный президент США Дональд Трамп будет давить на Киев и Москву, чтобы усадить стороны за стол переговоров. Эксперт предположил, какие рычаги будет использовать новый глава Белого дома.

По словам Хары, Украина является "слабым звеном" в этой системе, потому что без военной помощи США не сможет продолжать оказывать сопротивление.

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"Это основной рычаг давления, с помощью которого Трамп может заставить Зеленского пойти на переговоры", - сказал дипломат в интервью Главреду.

Что касается России и Путина, то на них Трамп также способен влиять, прежде всего, используя энергетический рычаг давления.

"И Трамп будет делать это в любом случае: он пообещал снять ограничения на добычу нефти и других энергоресурсов в США, а также улучшить отношения с Саудовской Аравией, после чего она может прислушаться к Вашингтону и увеличить добычу нефти, а всё это, соответственно, приведёт к снижению цен на нефть", - считает Хара.

По его мнению, Трамп может использовать ещё и поощрения в отношении России.

"А делать он это будет с помощью вопроса членства Украины в НАТО. Впрочем, пока Трамп не является президентом, вряд ли эти призывы начнут реализовываться", - резюмировал Хара.

Пункты плана победы, план победы Инфографика
Пункты плана победы / Инфографика: Главред

Мирные переговоры с Россией - последние новости

Как сообщал Главред, руководитель Офиса президента Андрей Ермак заявил, что сейчас Украина не готова к переговорам со страной-агрессором Россией относительно завершения войны в контексте сильных переговорных позиций. По его словам, нашему государству не хватает вооружения. Также нам нужны четкие гарантии, что российский диктатор Владимир Путин через два-три года не нападет снова.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп стремится завершить войну в Украине как можно быстрее, но важно сделать это так, чтобы избежать возможности ее повторения в будущем.

Мирные переговоры по войне в Украине могут начаться уже этой зимой. С таким заявлением выступил во вторник, 10 декабря, премьер-министр Польши Дональд Туск.

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко также назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры. Однако они могут затянуться. В лучшем случае - на несколько недель, месяцев, а в худшем - растянуться на весь год.

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Кто такой Александр Хара

Александр Хара – эксперт по вопросам внешней политики и политики безопасности, заместитель председателя правления БО "Институт стратегических Черноморских исследований".

Окончил Донецкую государственную академию (университет) управления (1998 г.), Дипломатическую академию при Министерстве иностранных дел Украины (2000 г.), Королевский колледж оборонных исследований, г. Лондон (2010 г.).

Магистр внешней политики.
Занимал ряд должностей в центральном аппарате Министерства иностранных дел Украины, в частности в IV территориальном и II территориальном департаментах (2000-2002, 2005-2006 гг.), а также в посольстве Украины в Канаде (2002-2005 гг.).

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