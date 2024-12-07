'Не исключаю': Фесенко назвал дату, когда могут начаться официальные переговоры

Эксперт прокомментировал заявление Трампа об окончании боевых действий всего за одни сутки.

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Переговоры между Киевом и Москвой могут начаться в январе / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из Facebook

Что сказал Фесенко:

Переговоры, которые могут начаться в конце января, вероятно, затянутся

Даже после старта переговоров РФ не остановит давление на фронте

Будущий президент США Дональд Трамп пообещал, что он закончит войну в Украине в течение 24 часов после возвращения в Белый дом.

Однако, как заметил председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир Фесенко, после 5 октября он ни разу об этом не упомянул, что очень показательно. То есть, как объясняет эксперт, это идеальный сценарий и, скорее всего, так не будет.

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"Я не исключаю, что 20 января могут начаться официальные переговоры, и они могут затянуться. В лучшем случае - на несколько недель, месяцев, а в худшем - растянуться на весь год. И параллельно будет продолжаться война. К сожалению, в худшем случае переговоры могут быстро прерваться, и интенсивность боевых действий даже возрастет", - говорит эксперт в разговоре с Главредом.

Однако, по словам Владимира Фесенко, сегодня еще рано прогнозировать развитие переговорного процесса. Сложно быть большим оптимистом из-за позиции России.

Об этом, по мнению аналитика, свидетельствуют заявления Путина, Лаврова в интервью Такеру Карлсону, Пескова и других российских официальных лиц, которые утверждают, что "на данный момент нет предпосылок для прекращения боевых действий".

"Это - официальная позиция России, которая сейчас, к сожалению, имеет преимущество на фронте. И РФ будет пытаться использовать это в переговорах. Вероятно, россияне согласятся на переговорный процесс, но параллельно будут оказывать давление на фронте, как это было во время переговоров в Минске в 2014-2015 годах. Это - традиционный подход Путина", - говорит эксперт.

Таким образом, Фесенко резюмирует, что прекращение боевых действий или "замораживание конфликта" станет возможным только тогда, когда удастся стабилизировать фронт и остановить российское наступление.

"Если этого не произойдет, тогда ситуация может развиваться не в лучшем для нас развитии событий, ведь тогда Россия будет продолжать давление, пытаясь принудить Украину к капитуляции военным путем", - подытожил эксперт.

Переговоры России и Украины - последние прогнозы

Как сообщал Главред, ранее генерал США назвал четыре условия для переговоров. По его мнению, Трампа ждет борьба с РФ, если он хочет поднять США.

В то же время в статье Foreign Policy объяснялось, как победить на переговорах с РФ. Отмечается, что Вашингтон должен помочь Киеву говорить с Москвой с позиции силы.

К слову, в НАТО также выдвинули неожиданное предложение, комментируя мирные переговоры Украины с РФ. Акцент следует ставить на поставке западными партнерами достаточного количества необходимой помощи.

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