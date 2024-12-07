Угроза оккупации Запорожья и Херсона: Путин "потирает руки" для торгов - ЦПД

Россияне стремятся "торговать" шантажом об оккупации земель, так же, как и "Орешником".

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Путин шантажирует Запад угрозами / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, Минобороны РФ

Коротко:

Россия запугивает Украину и ее союзников угрозами

Армия РФ показательно готовится к штурмам на Херсонщине и в Запорожской области

Кремль пытается запугать как Украину, так и Запад, демонстрируя угрозу наступления на Херсонскую и Запорожскую области. Цель таких действий - убедить Соединенные Штаты в серьезности своих намерений.

Такое мнение высказал руководитель Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины Андрей Коваленко.

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По его словам, Россия планирует использовать эту угрозу как инструмент для давления на США, так же, как и в случае с ударом "Орешника".

Для достижения этой цели российская армия проводит показательные учения по форсированию Днепра и готовится к активным действиям на юге.

"Путинисты пытаются раздуть и выставить, как условие, угрозу Запорожской и Херсонской областям так, чтобы в США в серьезность их намерений поверили. Этот бред озвучивает Лавров в интервью Такеру Карлсону, а армия России показательно тренируется форсировать Днепр на полигонах и готовится к активным действиям на Херсонщине и в Запорожской области", - подчеркнул руководитель ЦПИ.

По словам Коваленко, россияне стремятся "торговать" этой угрозой, так же, как и "Орешником" в своей стратегии повышения ставок, однако Украина понимает угрозы и имеет собственное противодействие.

Ситуация в Запорожской и Херсонской области - что известно

Как сообщал Главред, сейчас враг выискивает болевые точки ВСУ на Запорожском направлении. Агрессор из РФ продолжает наращивать усилия, увеличил количество артиллерийских обстрелов, регулярно наносит авиаудары.

Относительно Херсонщины, полковник запаса ВСУ Олег Жданов также оценил планы врага. По его словам, ВСУ не дают врагу закрепиться на ключевых островах.

В свою очередь глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким отреагировал на вероятный штурм правого берега Днепра. Он заявил, что Украине известны все коварные планы врага.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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