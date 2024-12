ВСУ устроили хитрую засаду на Курщине: погромили технику, взяли врага в плен

Кратко:

Украинские и российские войска продолжают боевые действия на ключевом выступе Украины в Курской области, однако подтвержденных изменений на линии фронта пока не зафиксировано.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Российские источники заявляют, что их войска закрепились у реки Псел, вошли в Плехово и якобы вытесняют украинские силы из Мартыновки. Однако аналитики ISW не нашли визуальных подтверждений этих заявлений.

По данным аналитиков, 5 и 6 декабря Вооруженные Силы Украины провели контратаки в районах Новоивановки и Дарыно.

Кроме того, подразделение Сил специальных операций Украины сообщило об успешной засаде на взвод российской морской пехоты. В результате было уничтожено два российских БТРа, а российское командование было вынуждено перебросить на восстановленные украинские позиции 20 военных и три БТРа.

Представитель украинской бригады, действующей на Курском направлении, сообщил о захвате 11 российских военнопленных из состава штурмовой группы 11-й бригады ВДВ. Все они были недавно освобожденными из заключения и прошли всего несколько дней подготовки.

Forbes также отмечало, что ВСУ организовали контратаку в Курской области. По данным издания, если ВСУ удержатся, они перекроют пути для россиян.

Как сообщал Главред, Сырский раскрыл главную задачу по усилению бригад на Курском направлении. По его словам, ВСУ перебросят резервы на Курское направление.

В свою очередь генерал Николай Маломуж выдал правду о ситуации на Курщине. Он пояснил, что на этом направлении продолжаются маневренные бои.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.