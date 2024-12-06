ВСУ перебросят резервы на Курское направление: Сырский раскрыл главную задачу

На Курском направлении в круглосуточном режиме продолжается работа, подчеркнул главком ВСУ.

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Александр Сырский рассказал о ситуации в Курской области / Коллаж: Главред, Фото: Telegram А.Сырского, Facebook 47-й ОМБр

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Определены мероприятия по усилению бригад ВСУ

ВСУ уничтожают наступающего превосходящими силами противника

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский определил мероприятия по усилению бригад ВСУ на Курском направлении.

В частности, по подготовке резервов и обеспечению бесперебойной доставки боеприпасов и других материально-технических средств, написал он в Telegram.

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"Работал в бригадах, которые ведут бои на Курском направлении…. Сейчас наша главная задача - усилить устойчивость обороны, нанести врагу максимальные потери, подготовить резервы, обеспечить бесперебойную подачу в части и подразделения боеприпасов и других материально-технических средств", - отметил главком ВСУ.

При этом он также уточнил, что на Курском направлении в круглосуточном режиме продолжается работа, как на пунктах управления, так и непосредственно на поле боя.

"Наши воины эффективно и системно уничтожают наступающего превосходящими силами противника", - добавил Сырский.

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Ранее сообщалось о том, что ВСУ организовали контратаку в Курской области. Украинские войска в Курской области уступают по численности российским в три раза.

Напомним, ранее Сырский назвал потери Украины во время операции в Курской области. Россияне почувствовали то, что чувствуют украинцы, подчеркнул главком ВСУ.

Как сообщал Главред, украинская бригада, которая действовала на Курском направлении, сообщила 29 ноября, что отразила российский усиленный взвод механизированной атаки в неустановленном районе Курской области и уничтожила пять из шести российских бронетехники дистанционным минированием.

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Кто такой Александр Сырский Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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