Важное продвижение: ВСУ организовали контратаку в Курской области - Forbes

Украинские войска в Курской области уступают по численности российским в три раза.

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Бои в Курской области / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада имени князя Владимира Мономаха, deepstatemap.live

Ключевые тезисы:

ВСУ контратаковали в Курской области

Они могли продвинулись на южную окраину села Дарьино

Если ВСУ удержатся, они перекроют пути для россиян

Вооруженные силы Украины организовали контратаку в Курской области России. Об этом пишет Forbes.

Отмечается, что в результате атаки танки и другие силы по меньшей мере из трех украинских подразделений (17-й тяжелой механизированной, 21-й механизированной и 80-й десантно-штурмовой бригад) продвинулись на южную окраину села Дарьино.

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Также известно, что 21-я бригада направила в бой по крайней мере один из своих немецких танков Leopard 2A6, а 17-я - советские Т-64 или Т-72.

"Российские беспилотники спикировали, повредив по крайней мере один танк из каждой бригады. Было замечено, что экипаж Leopard 2A6 выпрыгивает из горящей машины. Отстреливаясь, украинская 80-я десантно-штурмовая бригада подбила по крайней мере две российские боевые машины БМД, видимо, с 83-й десантно-штурмовой бригады", - говорится в сообщении.

Аналитик издания добавляют, что если украинцы смогут удержать Дарьино, они перекроют второстепенные пути для атакующих россиян и дальше смогут направить их в зону поражения вокруг хутора Зеленый Шилах.

"То, что украинцы вообще смогли контратаковать, примечательно. В целом украинские войска в Курской области уступают по численности российским в три раза. Перейдя в атаку, пусть даже ненадолго и в небольших масштабах, украинские силы бросили "кубик". Если это правда, что они продвинулись в Дарьино и остались там, то их ставка, возможно, оправдалась", - подчеркнули в Forbes.

Бои в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, российские войска пытаются вытеснить украинских военных из Курской области. Но атаки российской армии заканчиваются тем, что враг сам несет большие потери. Российская армия во время своих атак теряет очень много личного состава и техники.

Полковник запаса ВСУ Роман Свитан заявил, что Силы обороны Украины сковали на Курском направлении около 50 тысяч российских военных. По его словам, украинские защитники не только сковывают врагов, но и уничтожают их.

Кроме того, украинская бригада, которая действовала на Курском направлении, сообщила 29 ноября, что отразила российский усиленный взвод механизированной атаки в неустановленном районе Курской области и уничтожила пять из шести российских бронетехники дистанционным минированием.

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