Россиян превратили в 'винегрет': ВСУ освободили село в Донецкой области - DeepState

Во время боев украинские защитники взяли в плен россиян из 40-й отдельной бригады морской пехоты.

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ВСУ выбили оккупантов из села Новый Комар / Колаж: Главред, фото: 24 ОМБр имени короля Даниила, скриншот из видео

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ВСУ вытеснили оккупантов из села Новый Комар в Донецкой области

Защитники зачистили территорию от россиян видео дня

Во время боев в плен попали российские морпехи

ВСУ выбили россиян из села Новый Комар в Донецкой области. Военные 48-го отдельного штурмового батальона имени Номана Челебиджихана зачистили территорию от оккупантов. Об этом сообщили аналитики проекта DeepState со ссылкой на видео бойцов батальона.

"Село удалось зачистить благодаря удачным действиям штурмовой пехоты 48 ОШБ. Следует отметить также достаточное количество расчетов FPV, которые были привлечены к освобождению села. Экипажи дронщиков превращали (россиян - Главред) и кирпичи в винегрет", - говорится в сообщении.

Во время боев украинские защитники взяли в плен нескольких российских оккупантов из 40-й отдельной бригады морской пехоты. По данным DeepState, враг понес большие потери убитыми, многие россияне убежали к трассе.

Операция была осуществлена благодаря профессиональной координации штурмовых групп и использованию FPV-дронов. Эти беспилотные системы сыграли значительную роль в уничтожении техники и позиций врага, что обеспечило быстрое и эффективное продвижение украинских сил.

Ситуация на фронте - последние новости

Как сообщал Главред, оккупанты начали бои за поселок Шевченко. Враг атакует группами по 5-15 человек, используя овраги, балки и железную дорогу для продвижения. Шевченко является стратегическим пунктом, ведь контролирует фланг Покровска.

Также россияне совершили очередную попытку прорыва в Купянск на Харьковщине 4 декабря, используя бронированную технику и пехоту. По словам руководителя ЦПД Андрея Коваленко, эти силы были уничтожены украинскими войсками.

Кроме этого, войска РФ пытаются закрепиться на островах вблизи Херсона и собрали 300 катеров для переправы через Днепр. По словам представителя Сил обороны Юга, россияне проводят штурмы на Херсонском направлении, однако эти попытки не имеют успеха и приводят к большим потерям.

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