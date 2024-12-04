Город на Донбассе под угрозой падения: эксперт рассказал, когда будет главная битва

Украинским войскам удается сдерживать оккупантов на Донбассе.

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В Покровске самые пессимистичные прогнозы не оправдались / Коллаж: Главред, фото: Генштаб ВСУ, скриншот

Что сказал Мусиенко:

Покровск с середины осени под угрозой падения, однако ВСУ борются за город

Сделать окончательные выводы можно будет после старта кампании РФ уже в 2025 году

Главная битва за Покровск может состояться в следующем году. Свой прогноз относительно этого города Донецкой области озвучил в эфире Radio NV руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Покровск под угрозой падения с октября. В конце концов мы же прекрасно понимаем, что там продолжаются активные боевые действия, но самые пессимистичные прогнозы не оправдались. Хочу напомнить, что предсказания, в частности наших партнеров из НАТО, были в том, что во второй половине сентября должны были быть уже местные бои за Покровск", - рассказал Мусиенко.

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По версии некоторых экспертов, якобы еще в начале осени, в сентябре в Покровске уже должно было быть то, что сейчас происходит в Курахово.

​ Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Однако, несмотря на все страхи и угрозы, украинским войскам удается сдерживать оккупантов.

"Учитывая то, как удается приостанавливать продвижение врага на флангах в районе Покровска, рискну предположить, что вообще эта битва за Покровск в этом году может и не состояться", - сказал Мусиенко.

Судьбу Покровского направления и в целом фронта на этом участке, по версии эксперта, можно будет прогнозировать после того, как армия РФ войдет в кампанию уже в 2025 году - после Курахово.

Ситуация на фронте - что известно

Как сообщал Главред, по данным аналитиков, армия РФ в панике из-за продвижения ВСУ на Курщине. На территории страны-агрессора украинцы имеют успехи к югу от Дарыно.

Кроме этого, ВСУ улучшили свои позиции на ключевом направлении. Смелые воины Украины полностью отбили один из двух плацдармов в районе Купянска.

В свою очередь, как утверждают эксперты, Путин готовит наступление на деоккупированный в 2022 году город. Дело в том, что диктатор хочет укрепить и расширить захваченные территории перед переговорами.

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Кто такой Александр Мусиенко Александр Мусиенко - блогер и эксперт. Является главой негосударственной организации "Центр военно-правовых исследований". Выступает в качестве эксперта в эфирах телеканалов, пишет My.ua.

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