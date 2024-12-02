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Лакомый не только к Запорожью: Путин готовит наступление на деоккупированный в 2022 году город

Даяна Швец
2 декабря 2024, 13:27
187
Врагу важно зацепиться хотя бы за какую-то улицу, за какие-то дома для картинки, и прежде всего - для растяжения нашей линии фронта.
путин, ВСУ
Путин хочет выбить войска Украины из Херсонщины / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ВСУ

В чем заключается инсайд:

  • Враг может начать операцию по форсированию Днепра
  • Путин хочет укрепить и расширить захваченные территории перед переговорами

Уже некоторое время в инфопространстве звучат мнения экспертов о том, что оккупанты готовят наступление на Запорожье.

Однако, как отметили источники РБК, оккупанты могут захотеть большего. Инсайдеры издания подтвердили, что враг в ближайшее время может начать операцию с целью наступления на Херсон, форсировав Днепр.

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По данным двух опрошенных источников, агрессоры свозят оборудование для наведения понтонных переправ и готовят войска на левый берег Днепра.

В материале также рассказывается, что во время будущих переговоров о потенциальном завершении войны, вполне вероятно, что Путин поставит ультиматум передать под контроль России всю территорию Херсонской и Запорожской областей, а не только ту их часть, которые он на сегодня захватил.

Это задача-максимум у россиян, поэтому Кремль поставил цель снять дискуссии относительно контроля над этими двумя областями. В то же время, как подчеркнули источники, задача-минимум - растягивание украинских сил.

"Мы знаем об их намерениях, но мы не знаем точно, когда они хотят начинать. Россияне хотят провести зеркальную операцию к той, что мы делали в Крынках. Шансов снова захватить Херсон у них нет. Но для них важно зацепиться за какую-то улицу, за какие-то дома для картинки, и прежде всего - для растяжения нашей линии фронта. Мы знаем об их планах - и по Херсону, и по Запорожской области - и тоже готовимся", - сказал один из собеседников издания.

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, Путин поставил цель захватить сразу два города. Дело в том, что Авдеевкой и Угледаром они вряд ли могут убедить своего российского потребителя, который с каждым днем становится более требовательным.

В то же время ВСУ могут обломать планы Путина. РФ надеется, что через 2-3 месяца армия Украины сломается, однако пока есть шансы переиграть ситуацию.

Более того, армия РФ массово дезертирует на одном из ключевых участков. Агрессоры, не желая мириться с ужасным отношением своих командиров, оставляют свои позиции на Херсонщине.

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Что известно о деоккупации Херсона?

Деоккупация города завершила блестящую Херсонскую наступательную операцию, в результате которой подразделения Сил обороны Украины продвинулись на расстояние до 40 километров, освободили территорию площадью до 5700 км2 и освободили до 211 населенных пунктов, включая областной центр - город Херсон.

Наступление на Херсонском направлении было начато 29 августа 2022 года накануне Харьковской наступательной операции, пишет АрмияИнформ.

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