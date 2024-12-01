"До дна России еще далеко": рубль будет обесцениваться еще больше - эксперт Новак

До конца 2024 года будет еще несколько волн девальвации рубля.

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Эксперт ответил, что будет с курсом рубля дальше / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Что сказал Новак:

Россия движется по пути обесценивания рубля

Вплоть до начала 2025 года будет еще несколько волн девальвации рубля

Один доллар США после удара Орешником уже несколько дней стоит больше 110 российских рублей. Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак дал ответ на вопрос, это уже предел или рубль обесценится еще больше.

По его мнению, курс, который мы уже видели - 113 рублей за доллар и 120 рублей за евро, точно еще не является дном.

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"До дна России еще далеко, но она уверенно движется по пути обесценивания рубля. До конца 2024 года будет еще несколько волн девальвации рубля", - сказал Новак в интервью Главреду.

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Как объясняет глава Комитета экономистов Украины, ближе к концу года компании подводят итоги и пытаются защитить свои доходы, заменяя рублевые доходы на твердые валюты.

"Поэтому будет повышенный спрос на доллар и евро", - резюмировал Новак.

Новак о резком обвале рубля - что известно

Как объясняет председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак, партнеры РФ отказываются от сотрудничества. По его мнению, сейчас в России ситуация такая, когда любой шаг будет иметь негативные последствия для экономики.

Как ранее сообщал Главред, также была названа причина стремительного падения рубля. Агрессора Россию, по мнению Новака, ждут новые санкции, причем еще более жесткие, чем были ранее.

Новак выдвинул предположение, что экономика позволит России воевать еще полгода. Дело в том, что каждый удар Орешником будет добивать рубль.

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Кто такой Андрей Новак Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2009 году Андрей Новак был избран председателем оргкомитета экономического форума украинского мира. В том же году стартовал инициированный им проект Альтернативного Кабинета министров Украины. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. В 2011 году был избран проректором Европейского университета. 29 апреля 2012 года на V очередном съезде Украинской партии Андрей Новак был избран председателем Украинской партии. В апреле 2013 года было объявлено о прекращении его членства в этой партии. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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