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Резкий обвал рубля: партнеры РФ отказываются от сотрудничества - детали

Мария Николишин
1 декабря 2024, 16:11
172
Китайские компании, даже государственные, отказываются от сотрудничества с Россией.
Резкий обвал рубля: партнеры РФ отказываются от сотрудничества - детали
Курс рубля / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, pixabay

Главное из заявления эксперта:

  • Каждый следующий удар "Орешником" будет обваливать рубль
  • Использование таких ракет заставит Запад быстрее принимать санкции против РФ
  • Стратегические партнеры РФ отказываются работать с российскими контрагентами

Председатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак предположил, можно ли ожидать, что каждый следующий удар "Орешником" будет обваливать рубль еще больше.

По его словам, сейчас в России ситуация такова, когда любой шаг будет иметь негативные последствия для экономики.

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"Конечно, если РФ и в дальнейшем будет использовать межконтинентальные баллистические ракеты, это только ускорит концентрацию усилий Запада, во-первых, по помощи Украине, а, во-вторых, по более быстрому принятию новых пакетов санкций против РФ. Поэтому, конечно, это также будет приводить к дальнейшей девальвации рубля", - сказал он в интервью Главреду.

Новак также подчеркнул, что темпы девальвации рубля будут разными, но тенденция будет сохраняться.

"Уже даже стратегические партнеры РФ, в частности, Китай, а точнее китайские банки, постепенно отказываются работать с российскими контрагентами, опасаясь европейских и американских санкций. Ведь рынки стран, поддерживающих Украину, для китайской экономики несравненно важнее, чем российский рынок. Поэтому китайские компании, даже государственные, отказываются от сотрудничества с Россией", - подчеркнул эксперт.

Ракета "Орешник" - что известно

Напомним, как сообщал Главред, в британской разведке заявили, что российская баллистическая ракета средней дальности под кодовым названием "Орешник", вероятнее всего, является вариантом баллистической ракеты РС-26 "Рубеж".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин угрожает ударить ракетами "Орешник" по Украине, чтобы сорвать усилия Дональда Трампа по завершению войны. Лидер РФ пытается максимально обострить ситуацию.

Кроме того, новая российская ракета "Орешник" способна переносить ядерное оружие. Также она является самым дальнобойным оружием, которое когда-либо использовали в конфликтах в Европе.

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Кто такой Андрей Новак

Украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук.

В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

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