Экономика позволит России воевать ещё полгода: Новак – о том, как Орешник толкает рубль ко дну

Каждый удар Орешником будет добивать рубль, до конца года будет несколько волн девальвации, и 113 рублей за доллар – не предел, считает экономист Андрей Новак.

https://glavred.info/interview/ekonomika-pozvolit-rossii-voevat-eshche-polgoda-novak-o-tom-kak-oreshnik-tolkaet-rubl-ko-dnu-10618619.html Ссылка скопирована

Нынешняя стремительная девальвация рубля является прямым следствием применения Россией Орешника – Новак / Коллаж: Главред

Удар российским Орешником – межконтинентальной баллистической ракетой, способной нести ядерный боезаряд – по украинскому городу Днепр, по замыслу России, наверняка, должен был напугать нашу страну и её партнеров. Впрочем, больше всего эта атака впечатлила российский рубль, который сразу же "потерял сознание от восторга" – обвалился. Так, один доллар стоил в последние дни 110 российских рублей, а порой и больше.

Путин заверил российское население в том, что ситуация с курсом рубля "под контролем, и оснований для паники точно нет". В то же время российский диктатор пригрозил новыми ударами Орешником по Украине, в частности, по Киеву. Поэтому, похоже, российский рубль ждёт ещё не один повод "упасть в обморок".

Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак рассказал Главреду, почему удар межконтинентальной баллистикой обвалил курс рубля, будет ли каждая следующая атака России на Украину так же обесценивать "деревянный", а также сколько ещё времени российская экономика позволит России воевать.

видео дня

Сейчас шутят, что Путин пытался напугать Украину и мир своим Орешником, но испугался только российский рубль. Почему, по вашему мнению, применение этой ракеты так больно ударило по рублю, какая здесь взаимосвязь?

Нынешняя стремительная девальвация рубля является прямым следствием применения Россией межконтинентальной баллистической ракеты Орешник. Потому что Украина стала первой страной в мире, по которой был нанесён удар межконтинентальной баллистикой, а для всего мира это является сигналом о том, что Россия не собирается идти ни на какие переговоры и осуществляет очередную эскалацию этой войны.

Конечно, на эту эскалацию отреагировали негативными ожиданиями, потому что она приведёт к новым пакетам санкций против России, причём ещё более жестким. Это, в свою очередь, приведёт к экономическим потерям. В результате российская денежная единица реагирует соответствующим образом на негативные ожидания, и именно поэтому рубль сейчас обесценивается.

Эта девальвация рубля связана исключительно с ударом Орешником? Ведь с ударом примерно совпало по времени принятие новых санкций против России, которые, в частности, заключались в том, что в "чёрный список" попал Газпромбанк, а это был, кажется, последний банк в РФ, через который ещё худо-бедно велась торговля с миром. Не в этом ли главная причина того, что рублю поплохело?

Конечно, только что введённые санкции стали дополнительными фактором, который привёл к девальвации рубля. Это были санкции против российских финучреждений, в том числе против крупного банка – Газпромбанка. Теперь неподсанкционных учреждений в России почти не осталось, а если остались, то только мелкие.

Момент удара ракетой Орешник по Днепру / скриншот

Безусловно, это также повлияло на российский рубль. Но больше всего всё-таки ударили по рублю негативные ожидания будущих санкций из-за эскалации войны со стороны России.

Можно ли ожидать, что каждый последующий удар Орешником будет давать такой же эффект – обваливать рубль ещё больше?

Сейчас в России ситуация такая, когда любой шаг будет иметь негативные последствия для экономики. Конечно, если РФ и в дальнейшем будет использовать межконтинентальные баллистические ракеты, это только ускорит концентрацию усилий Запада, во-первых, по помощи Украине, а, во-вторых, по более быстрому принятию новых пакетов санкций против РФ. Поэтому, конечно, это также будет приводить к дальнейшей девальвации рубля.

Темпы девальвации рубля будут разными, но тенденция будет сохраняться. Уже даже стратегические партнеры РФ, в частности, Китай, а точнее китайские банки, постепенно отказываются работать с российскими контрагентами, опасаясь европейских и американских санкций. Ведь рынки стран, поддерживающих Украину, для китайской экономики несоизмеримо важнее, чем российский рынок. Поэтому китайские компании, даже государственные, отказываются от сотрудничества с Россией.

Даже китайские банки и компании отказываются от сотрудничества с Россией, что влияет на курс рубля, отметил Новак / kremlin.ru

Один доллар США после удара Орешником уже несколько дней стоит больше 110 российских рублей – это ещё не предел? Рубль обесценится ещё больше?

Курс, который мы уже видели – 113 рублей за доллар и 120 рублей за евро, точно ещё не является дном.

До дна России ещё далеко, но она уверенно движется по пути обесценивания рубля. До конца 2024 года будет ещё несколько волн девальвации рубля.

Ведь ближе к концу года компании подводят итоги и пытаются защитить свои доходы, заменяя рублевые доходы на твёрдые валюты. Поэтому будет повышенный спрос на доллар и евро.

Если Россия будет вести войну такой интенсивности, что и сейчас, её возможности финансировать войну будут стремительно сокращаться – Новак / kremlin.ru

То, что происходит с рублём, наверное, является симптомом, который многое говорит о состоянии российской экономики в целом. Сколько месяцев или лет российская экономика ещё позволит Путину вести войну такой же интенсивности, что и сейчас?

Руководитель российского Центробанка Набиуллина уже даже не намеками, а прямо говорит о сложной экономической ситуации и сложном состоянии государственных финансов России. У них из двух фондов один исчерпан полностью, второй – более чем на 50%. Запаса финансовой прочности у России всё меньше и меньше.

Сегодня российская экономика держится исключительно за счёт огромных вливаний государственных денег в военно-промышленный комплекс. Во всех остальных сферах ситуация плачевная, особенно после того, как российский Центробанк поднял учётную ставку до 21%, а это означает кредитные ставки на уровне 27-30%. Для промышленности это означает, что о прибыльности можно забыть. Всё больше даже крупных российских предприятий заявляют о приближении банкротства.

Если Россия будет вести войну такой же интенсивности, что и сейчас, будут стремительно сокращаться её возможности финансировать войну. Так воевать она сможет ещё разве что полгода.

Кто такой Андрей Новак Андрей Новак – украинский экономист, ученый, общественный деятель; автор книги "Как поднять украинскую экономику". Кандидат экономических наук. В 2010 году стал председателем Комитета экономистов Украины. 6 февраля 2019 года официально стал кандидатом на выборах президента Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред