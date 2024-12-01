Путин рискует навлечь гнев Трампа: СМИ о хитрой дипломатической игре Зеленского

Основное:
- Киев приспосабливается к новой политике Вашингтона
- Келлог продвигает план мира через силу
Выдвижение победителем президентской гонки в США Дональдом Трампом кандидатуры Кита Келлога на пост специального посланника по Украине и РФ в достаточной мере "успокоило Киев".
При этом президент Владимир Зеленский уже приспосабливается к постепенно меняющейся политике Вашингтона после избрания Трампа, говорится в материале издания Politico.
Журналисты отмечают, что Келлог известен своими взглядами установления мира через силу. При этом он ранее публично утверждал, что любая сделка о прекращении войны должна включать надежные гарантии безопасности для Украины, напомнили журналисты.
В материале подчеркивается, что Келлог — человек, с которым Зеленский и его окружение могут работать, и украинский лидер уже проворно приспосабливается к изменившейся политике в Вашингтоне и к меняющейся политической динамике в Европе, демонстрируя готовность сесть за стол переговоров.
"Именно к этому призывают его американские советники, оставляя Путину возможность быть "мистером нет" (так называли несговорчивых дипломатов времен СССР — ред.), рискуя навлечь на себя гнев Трампа", — добавили в Politico.
Ранее сообщалось о том, что Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа. Трамп неоднократно советовался с Орбаном, чтобы узнать его мнение о войне России против Украины, считают журналисты.
Напомним, ранее сообщалось о том, каким будет сценарий Трампа по Украине. В Евросоюзе стремятся возродить экономическое сотрудничество с Россией, поэтому помощь Украине уменьшится и со стороны Европы, считает Джон Болтон.
Как сообщал Главред, Трамп собирается посадить РФ и Украину за стол переговоров, считает его пресс-секретарь Каролин Ливитт. Новый президент США готовит множество указов в первый же день своей работы.
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Что такое Politico?
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