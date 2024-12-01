Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

Главное из материала Радио Свобода:
- Трамп неоднократно говорил с Орбаном о войне в Украине
- Орбан может посетить Украину, РФ и Китай
- Журналисты назвали цель возможное поездки Орбана
Избранный президент США Дональд Трамп после победы неоднократно говорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном относительно российско-украинской войны. Теперь Орбан может возобновить свою "миротворческую миссию", чтобы передать "послания" президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Кремля Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.
Как сообщает венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на свои источники, Трамп после 5 ноября несколько раз говорил с Орбаном. В ходе разговоров большое внимание уделялось войне в Украине.
Что планирует Трамп
По информации журналистов, Орбан намерен возобновить "миротворческую миссию" относительно завершения войны в Украине. Речь идет о визитах в Украину, РФ и Китай с целью передачи сигналов от Трампа Зеленскому, Путину и Си Цзиньпину.
"Дипломатия" Орбана – что об этом известно:
Как сообщал Главред, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля был с визитом в Украине. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложить прекратить огонь "для установления мира".
Спустя несколько дней Орбан отправился на встречу с Путиным. В ходе переговоров кремлевский руководитель снова заговорил об ультиматумах в адрес Украины и своих "взглядах" на завершение войны.
Путин и Зеленский "хотят драться и не стремятся к миру", сказал Орбан после своих визитов. По его мнению, ни агрессор Россия, ни Украина пока не готовы к компромиссам.
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Кто такой Виктор Орбан?
Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.
Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.
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