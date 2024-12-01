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Орбан передаст Зеленскому и Путину сигнал от Трампа: СМИ узнали детали

Андрей Ганчук
1 декабря 2024, 10:32
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Трампа неоднократно советовался с Орбаном, чтобы узнать его мнение о войне России против Украины, считают журналисты.
Трамп, Орбан
Орбан собрался возобновить "миротворческую миссию" - СМИ / Коллаж: Главред, фото: flickr, Orbán Viktor

Главное из материала Радио Свобода:

  • Трамп неоднократно говорил с Орбаном о войне в Украине
  • Орбан может посетить Украину, РФ и Китай
  • Журналисты назвали цель возможное поездки Орбана

Избранный президент США Дональд Трамп после победы неоднократно говорил с премьером Венгрии Виктором Орбаном относительно российско-украинской войны. Теперь Орбан может возобновить свою "миротворческую миссию", чтобы передать "послания" президенту Украины Владимиру Зеленскому, главе Кремля Владимиру Путину и лидеру Китая Си Цзиньпину.

Как сообщает венгерская служба Радио Свобода со ссылкой на свои источники, Трамп после 5 ноября несколько раз говорил с Орбаном. В ходе разговоров большое внимание уделялось войне в Украине.

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Что планирует Трамп

По информации журналистов, Орбан намерен возобновить "миротворческую миссию" относительно завершения войны в Украине. Речь идет о визитах в Украину, РФ и Китай с целью передачи сигналов от Трампа Зеленскому, Путину и Си Цзиньпину.

Трамп инфографика
Кратко о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"Дипломатия" Орбана – что об этом известно:

Как сообщал Главред, скандальный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 2 июля был с визитом в Украине. Он встретился с президентом Владимиром Зеленским и предложить прекратить огонь "для установления мира".

Спустя несколько дней Орбан отправился на встречу с Путиным. В ходе переговоров кремлевский руководитель снова заговорил об ультиматумах в адрес Украины и своих "взглядах" на завершение войны.

Путин и Зеленский "хотят драться и не стремятся к миру", сказал Орбан после своих визитов. По его мнению, ни агрессор Россия, ни Украина пока не готовы к компромиссам.

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Кто такой Виктор Орбан?

Виктор Орбан (венгр. Orbán Viktor; род.31 мая 1963, Секешфегервар, Венгерская Народная Республика) - венгерский пророссийский (в основном) государственный деятель, премьер-министр Венгрии в 1998-2002 годах и с 2010 года лидер партии "Фидес", пишет Википедия.

Во время российского полномасштабного вторжения в Украину неоднократно высказывал поддержку России и выступал против предоставления военной и финансовой помощи Украине.

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Владимир Зеленский Дональд Трамп Си Цзиньпин Владимир Путин Виктор Орбан война России и Украины
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