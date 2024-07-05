Орбан в Москве - что сказал Путин венгерскому премьеру об Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл на встречу к российскому диктатору Владимиру Путину. Во время общения Путин сразу же вспомнил об Украине и об ультиматумах, которые он выдвигал и раньше относительно прекращения войны и передачи некоторых территорий в собственность РФ. Об этом сообщает "Европейская правда" 5 июля.
"Вы наверняка знаете о моем выступлении перед руководством МИД совсем недавно в Москве. Там изложена наша позиция относительно возможного мирного урегулирования. И, конечно, я готов обсудить с вами нюансы", - сказал Путин.
По информации журналистов, Путин подчеркнул, что Орбан прибыл в Москву, как представитель одной из стран, которая сейчас председательствует в Европейском Союзе.
В свою очередь, как сообщают в СМИ, Орбан поблагодарил российского диктатора за "теплую встречу" и подчеркнул, что это уже 11 его встреча с Путиным, однако, он отметил, что эта является наиболее важной, ведь приходится на период председательства Венгрии в ЕС.
Позиция Орбана в отношении Украины
Венгрия выбрала враждебную позицию в отношении Украины в контексте войны с Россией. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан и его коллеги активно распространяют российские нарративы и верят в поражение Украины в войне.
Орбан неоднократно заявлял, что Украина не сможет победить "вторую армию мира" и выступал категорически против предоставления ЕС Украине финансовой и военной поддержки.
27 февраля после саммита в Праге Орбан отметил неспособность Украины победить в войне и заявил, что конфликт обязательно закончится переговорами.
В марте на Анталийском дипломатическом форуме в Турции Орбан заявил, что из "военного конфликта" в Украине нет выхода и он парализует европейскую политику. В то же время премьер Венгрии считает, что время сейчас якобы "работает на Россию".
"Если думать, что время работает на украинцев и Запад, и что продолжение войны может принести Украине военный успех, то есть смысл продолжать. Если кто-то думает, что время работает на Россию и продолжение войны принесет ей успех, то лучше сейчас остановиться. Я лично принадлежу к последнему", - сказал венгерский премьер.
Обсуждая вопрос войны в Украине, Орбан отметил: "Стремительно сокращается количество стран, которые могут поговорить и с той, и с другой стороной конфликта. Скоро Венгрия, очевидно, будет единственной страной в Европе, которая может поговорить со всеми... Хотел бы узнать вашу позицию по ряду важных для Европы вопросов".
Представитель венгерского правительства Берталан Гаваши заявил ранее, что Орбан прибыл в Москву в рамках "миротворческой миссии". Напомним, что венгерский премьер 2 июля посетил Киев и пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Визит Орбана в Москву и реакция мира
Напомним, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Орбан в Москве никоим образом не представляет интересы ЕС.
Вечером, 4 июля, СМИ узнали о намерениях Орбана посетить Москву 5 июля.
Председатель Европейского Совета Шарль Мишель отметил, что у венгерского премьера Виктора Орбана нет мандата от Евросоюза на поездку к Путину в Москву.
Читайте также больше новостей о скандальном премьере Венгрии Викторе Орбане:
- "Странный посредник": в ОП разнесли "примитивный" план Орбана по прекращению огня
- Пробный шар к переговорам с РФ: с чем Орбан приезжал в Киев
- Могло быть местью: OSINT связали приезд Орбана в Киев с ударом РФ по Днепру
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред