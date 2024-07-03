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Могло быть местью: OSINT связали приезд Орбана в Киев с ударом РФ по Днепру

Яна Ставская
3 июля 2024, 19:58
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Чтобы обстреливать Украину - РФ не нужны никакие поводы, но показательно, что массированный обстрел состоялся на следующий день, указывают эксперты.
Могло быть местью: OSINT связали приезд Орбана в Киев с ударом РФ по Днепру
Россия утром нанесла удары по Днепру / Коллаж Главреда. Фото: ОП, Днепропетровская ОВА, Википедия

OSINT-аналитики сообщества InformNapalm считают, что причиной удара России по Днепру, в результате которого погибли 5 человек и более 50 пострадали, могла стать месть Путина за отвергнутый план Орбана по так называемому перемирию.

В Сети эксперты связывают приезд в Киев венгерского премьера Виктора Орбана с недавними кровавыми атаками на гражданские объекты Днепра и Харькова.

В частности, указывается, что удары следовали один за другим - утром 3 июля - как раз после возвращения Орбана в Венгрию.

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Как писал Главред, вчера, 2 июля, глава МИД Венгрии Петер Сийярто провел разговор с российским министром Сергеем Лавровым, который тоже совпал с поездкой Орбана в Киев. В заявлениях ни одна из сторон не скрывала, что Будапешт и Москва обсуждали Украину.

К слову, на встрече с Зеленским Орбан выдвинул предложение "мирного урегулирования" с Россией путем прекращения огня с украинской стороны. Напомним, сам Зеленский отверг "вариант мира" от Венгрии.

"Конечно, чтобы обстреливать Украину, россиянам не нужны никакие поводы, но показательно, что массированный обстрел состоялся сразу на следующий день. Потому что на подготовку мощных атак также требуется время. И, очевидно, Кремль ожидал результатов вылазки Орбана в Киев", - считают специалисты.

Что такое InformNapalm?

Inform Napalm - волонтерский проект по информированию широкой аудитории о российской агрессии против Украины. С целью информирования широкой иностранной аудитории авторы проекта переводят материалы на десятки языков мира, среди которых японский и китайский. Руководитель проекта - Роман Бурко, представитель - Михаил Макарук, пишет Википедия.

Удар по Днепру - главное

Как писал Главред, в среду утром, 3 июля, российские оккупанты ударили по Днепру. В жилом районе был поврежден ТЦ. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках.

По последним данным, более 50 человек пострадали. Известно о 5 погибших по состоянию на вечер, 3 июля.

Были также ракетные удары по другим нашим регионам, управляемые авиабомбы - по Харькову. Отмечалось, что враг ударил по юго-восточной части города. Сразу после взрывов в небо поднялись густые столбы дыма.

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