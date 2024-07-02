Мощный взрыв и огромный столб дыма: россияне влупили КАБом по Харькову

В Харькове прогремели по меньшей мере два взрыва, после чего в воздух поднялись столбы дыма.

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Российские оккупанты ударили по Харькову / Коллаж: Главред, фото: скриншот, Telegram

Российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию. Враг осуществил запуск КАБов в сторону Харькова. Об этом заявили в Воздушных силах ВСУ.

Председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов подтвердил, что россияне наносят удары.

"Харьков и район: будьте осторожны! Оккупанты наносят удары!" - написал Синегубов.

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Мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что в самом Харькове прогремели мощные взрывы.

"Громко в городе!!! Будьте осторожны!" - написал Терехов.

Мониторинговые Telegram-каналы отмечают, что российские оккупанты ударили по юго-восточной части города. Сразу после взрывов в небо поднялись густые столбы дыма. По предварительным данным, в Харькове было два взрыва.

Российские оккупанты ударили по Харькову / фото: Telegram

Что такое КАБ? КАБ-500 — семейство советских и российских корректируемых авиационных бомб калибром 500 килограмм, пишет Википедия. Первая из семейства — КАБ-500Л, управляемая по лазерному лучу, была принята на вооружение в 1975 году. В 1984 году была принята на вооружение следующая бомба этого семейства — КАБ-500Кр, наводящаяся на цель с помощью телевизионной ГСН. В последующем была разработана КАБ-500С с наведением по ГЛОНАСС. Боевая часть бомбы может быть бетонобойной для разрушения бетонных перекрытий, фугасной и объёмнодетонирующей для поражения пехоты и техники, в том числе в укрытиях, ударной волной. Управляемая (корректируемая) авиационная бомба (КАБ) относится к высокоточному оружию. Свойство планирования, которым обладают КАБ, позволяет самолётам-носителям применять их без входа в зону объектовой ПВО противника.

Что такое КАБ? / Инфографика: Главред

Взрывы в Харькове - последние новости по теме

Напомним, днем 22 июня российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

Как сообщал Главред, количество раненых в результате вражеского удара по Харькову возросло до 41 человека. 6 пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

30 июня в результате нового удара по Харькову было повреждено здание грузового отделения Новой почты. Погиб минимум один человек, пострадало - 10 человек. Среди пострадавших был 8-месячный ребенок. Взрывная волна открыла дверь машины и мальчика выбросило на асфальт.

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