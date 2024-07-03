Среди пострадавших – девочка-подросток: в Днепре жертвы и раненые после удара РФ

Сергей Лысак сообщил, что в результате обстрела произошло несколько пожаров, есть разрушения.

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РФ нанесла удар по Днепру / Коллаж: Главред, Фото: t.me/mykola_lukashuk

В результате комбинированного удара страны-агрессора РФ по Днепру в среду утром, 3 июля, среди гражданских есть погибшие и раненые, сообщил глава областной военной администрации Сергей Лысак.

Как рассказал он в своем Telegram, в результате вражеского обстрела в среду утром три человека погибли, 18 пострадали, среди них 14-летняя девочка.

"Враг продолжает коварные атаки. По Днепру направил ракеты и ударные БПЛА. К сожалению, без последствий не обошлось. Три человека погибли. Предварительно, 18 пострадавших. Среди них - 14-летняя девочка", - написал он.

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Лысак сообщил, что в результате обстрела произошло несколько пожаров, есть разрушения.

Позднее он уточнил, что в результате удара РФ уже известно о четырех погибших, количество раненых возросло до 27 человек.

Смотрите видео - Сергей Лысак рассказал о последствиях удара РФ по Днепру:

Screenshot / Скриншот

В свою очередь мэр Днепра Борис Филатов подтвердил число погибших и раненых и уточнил, что на месте работают спасатели и медики.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Что говорят в Воздушных силах ВСУ

Силы противовоздушной обороны за утро 3 июля сбили 11 вражеских целей. Защитники уничтожили пять ракет и шесть дронов, рассказал командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук в Telegram.

Всего Россия сегодня выпустила по Украине три крылатые ракеты "Искандер-К", четыре управляемые авиационные ракеты Х-59 и пять дронов-камикадзе иранской разработки.

Основным направлением удара была Днепропетровская область.

Силы противовоздушной обороны сбили:

крылатую ракету "Искандер-К";

четыре управляемые авиационные ракеты Х-59;

пять "Шахедов";

вражеский беспилотник "Орлан-10".

/ t.me/ComAFUA

Взрывы в Днепре 3 июля - что известно

Напомним, утром в среду, 3 июля, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки страны-агрессора РФ. В Днепре прогремели взрывы. В Сети пишут, что Днепр был атакован четырьмя дронами и четырьмя российскими ракетами. После взрывов в Днепре поврежден один из торговых центров.

В свою очередь, Лысак уточнил, что по Днепру оккупанты ударили ракетами и ударными БПЛА. Позже появилась информация, что в результате удара есть погибшие и много раненых.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пятерым пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Как сообщалось, в Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня. На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения.

/ Инфографика: Главред

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