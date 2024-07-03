В Днепре прогремели взрывы: первые подробности

Утром в среду, 3 июля, в ряде регионов Украины была объявлена воздушная тревога из-за ракетной атаки страны-агрессора РФ. В Днепре прогремели взрывы.
В 9:10 в Воздушных силах ВСУ призвали жителей города Днепр находиться в укрытиях. Пройти в безопасное место военные рекомендовали и жителям Харкьова и Миргорода.
"Ракета через Запорожье по направлению Днепр/Павлоград! Днепр – находитесь в укрытиях", - говорится в сообщении.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак также призвал жителей оставаться в укрытиях до окончания тревоги.
Журналисты Суспільного сообщили, что взрывы дважды прогремели в Днепре.
"В Днепре после взрывов видны задымления", - говорится в сообщении.
В Сети пишут, что Днепр был атакован четырьмя дронами и четырьмя российскими ракетами.
После взрывов в Днепре поврежден один из торговых центров, сообщают корреспонденты Суспільного с места происшествия.
Ракетные удары РФ по Украине
В ночь на 1 июля в Днепре прогремели взрывы - российские оккупанты били по городу баллистикой. В результате российской атаки в городе пострадали 7 человек, в том числе 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, другие будут лечиться амбулаторно.
В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках.
Вечером 30 июня после объявления воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.
В Оболонском районе в результате падения обломков поврежден 14-этажный жилой дом. Погибших нет, к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс, одну женщину госпитализировали.
В КГВА сообщили, что ракетный удар по Киеву в воскресенье отличается от всех предыдущих, в частности, тем, что враг атаковал стратегической авиацией, испытывая новую тактику.
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