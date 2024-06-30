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Обломки упали на многоэтажку, произошел пожар: РФ ударила по Киеву ракетой

Алексей Тесля
30 июня 2024, 20:02обновлено 30 июня, 20:51
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Возгорание произошло на 8 и 9 этажах многоэтажки, пострадавшим оказывают помощь на месте.
Киев
Обломки ракеты РФ упали на многоэтажку в Киеве / t.me/VA_Kyiv

Взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, поступил вызов экстренных служб в Оболонский район столицы.

По его словам, все подразделения направляются на место. Он пообещал сообщить подробности со временем.

видео дня

  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv
  • Ракетный удар по Киеву
    Ракетный удар по Киеву Facebook/DSNSKyiv

Подробности взрывов в Киеве

В результате ракетного удара зафиксировано падение обломков на жилой дом в Оболонском районе Киева.

Как сообщает КГВА, по предварительным данным, есть повреждения многоэтажного жилого дома. Уточняется информация о возможных повреждениях и пострадавших.

По данным Виталия Кличко, возгорание произошло на 8 и 9 этажах многоэтажки.

Мэр Киева добавил, что обращений от потерпевших в результате попаданий обломков российской ракеты не поступало.

Позднее Кличко уточнил, что пятерым пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

"В 14-ти этажном доме частичное разрушение балконов на двух этажах. Также угроза разрушения балкона еще на одном из этажей. Пожар в доме локализован. Спасатели продолжают проверять квартиры", - добавил мэр Киева.

Смотрите видео - РФ ударила по Киеву ракетой:

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/ Скриншот

Ракетная атака РФ, что известно

Ранее мониторинговые каналы сообщали о том, что со стороны Сумской области враг запустил ракеты. По предварительным данным, вектор движения был в районах Конотопа и Нежина, однако позднее ракеты вошли в воздушное пространство Киевской области.

Отмечалось, что вражеские ракеты направлялись в сторону Броваров, однако позднее они изменили траекторию, обходя столицу Украины с северной стороны. Позднее сообщалось о работе сил ПВО, после чего воздушные цели не фиксировались.

Что такое баллистическая ракета?

Баллистическая ракета – разновидность ракетного оружия. Большую часть полета осуществляет неуправляемо баллистической траекторией, на которую влияет лишь аэрогидродинамическое сопротивление.

По расстоянию применения баллистические ракеты делятся на стратегические и тактические. Приблизительное разделение ракет по дальности полета:

  • Баллистическая ракета малой дальности (250-1000 км).
  • Баллистическая ракета средней дальности (1000–2500–4500 км).
  • Межконтинентальная баллистическая ракета (4500–6000 км).

Межконтинентальные ракеты и ракеты средней дальности часто используются как стратегические и оснащаемые ядерными боеголовками. Их преимуществом перед самолетами является малое время подлета (менее получаса при межконтинентальной дальности) и большая скорость головной части, что очень усложняет их перехват даже современной системой ПРО, пишет Википедия.

Удары РФ по Украине - последние новости по теме

Напомним, ранее российские оккупанты ударили по Харькову КАБом. "Прилет" был почти в центре города. Это подтвердил мэр Харькова Игорь Терехов. Враг ударил по терминалу Новой почты, там начался сильный пожар. Как уточнили в Нацполиции, удар российской бомбой произошел в 16:30 и привел к гибели водителя грузовика. При этом пострадали другие водители и посетители.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты подняли в воздух свою авиацию и осуществили пуски управляемых авиабомб в сторону Харькова. В городе прогремели мощные взрывы, над ним поднялись столбы дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что россияне четыре раза ударили по городу, в частности по жилым домам.

Как стало известно позже, РФ попала в жилой дом в центре города, там продолжается разбор завалов. Президент Украины Владимир Зеленский назвал это российским террором, который нужно немедленно остановить.

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