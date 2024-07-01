РФ ударила по Днепру баллистикой: поврежден магазин, пострадали люди

В результате российской атаки в городе пострадали 7 человек, в том числе 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована.

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Ракетный удар по Днепру оккупанты нанесли баллистикой / Коллаж: Главред, фото: Суспільне Дніпро

В ночь на 1 июля в Днепре прогремели взрывы - российские оккупанты били по городу баллистикой. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

В результате российской атаки в городе пострадали 7 человек, в том числе 15-летний парень. Одна женщина госпитализирована, другие будут лечиться амбулаторно.

В жилом районе поврежден магазин. Разбиты крыши и окна в частных домах, многоэтажках.

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Утром на месте ракетной атаки по Днепру правоохранители развернули пункт приема заявок от жителей, чьи дома повреждены.

Ракетный удар по Киеву 30 июня 2024

Вечером 30 июня после объявления воздушной тревоги в Киеве прогремели взрывы.

В Оболонском районе в результате падения обломков поврежден 14-этажный жилой дом. Погибших нет, к медикам обратились пять человек с острой реакцией на стресс, одну женщину госпитализировали.

В КГВА сообщили, что ракетный удар по Киеву в воскресенье отличается от всех предыдущих, в частности, тем, что враг атаковал стратегической авиацией, испытывая новую тактику.

В Киеве из многоквартирного дома на Оболони, куда 30 июня попали обломки сбитой российской ракеты, спасатели вынесли кота.

Смотрите видео - В Киеве спасли снежно-белого кота Лукаса:

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