Среди пострадавших – ребенок: новые детали ракетного удара РФ по Киеву

РФ испытывает новые тактики, ища точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев.

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Последствия ракетного удара по Киеву / Коллаж: Главред, Фото: t.me/kyiv_pro_office

Ракетный удар по Киеву в воскресенье отличается от всех предыдущих, в частности, тем, что враг атаковал стратегической авиацией, испытывая новую тактику.

"Сегодняшний ракетный удар по Киеву отличается от многочисленных последних воздушных атак врага по столице Украины. Противник ударил не в темное время суток, не комбинированным или массированным обстрелом. Не баллистическим оружием или крылатыми ракетами с бортов стратегических бомбардировщиков", - рассказали в Киевской городской военной администрации.

В КГВА пояснили, что РФ испытывает новые тактики, ища точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев, "ибо столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков".

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В ведомстве подчеркнули, что такие атаки оккупантов должны быть напоминанием для жителей столицы, что ни одну воздушную тревогу игнорировать нельзя.

"Конечно, на каждое действие врага в Вооруженных силах Украины найдется свое эффективное противодействие. Но! Ракеты сбиваются, но на молекулы не распадаются и обломки несут угрозу жизни людей. Поэтому, слышите сирену – направляетесь к укрытию", - подытожили в КГВА.

Что известно о последствиях удара РФ по Киеву

По информации столичных медиков, в доме на Оболони, куда попали обломки ракеты, шесть пострадавших. - 4 женщины, девочка 11 лет и один мужчина, сообщал мэр города Виталий Кличко.

Одна пожилая женщина была госпитализирована. Всем остальным – оказали помощь на месте. Все пострадавшие – с острой реакцией на стресс, добавил Кличко.

Удары России по Украине и отключение света С марта Россия начала наносить прицельные удары по объектам критической инфраструктуры Украины, в частности фактически разрушив производственные мощности Трипольской ТЭС. Неоднократным атакам подвергалась и Змиевская ТЭС, которая перекрывает потребности света Харьковщины и других областей. Именно усиление ударов РФ по энергообъектам заставили США передумать насчет ATACMS и в том же месяце передать Украине баллистику до 300 км. Сейчас, из-за нехватки снарядов к ПВО, России удалось обесточить еще ряд объектов, из-за чего в "Укрэнерго" были вынуждены ввести аварийные отключения.

Взрывы в Киеве и области 30 июня - последние новости по теме

Напомним, взрывы прогремели в Киеве и области в воскресенье вечером, 30 июня, после объявления воздушной тревоги, в результате есть повреждения многоэтажного жилого дома, произошло возгорание.

Пятерым пострадавшим женщинам из дома в Оболонском районе медики оказывают помощь на месте. У них – острая реакция на стресс. 10 человек эвакуировали из дома.

Как сообщалось, в Киевской области есть пострадавшие, а также разрушения в результате российского ракетного удара в воскресенье вечером, 30 июня. На территории одного из районов Киевской области зафиксировано падение обломков вражеской ракеты, есть пострадавшие и повреждения.

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