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В Пентагоне разрешили Украине бить ATACMS по русским объектам в Крыму - New York Times

Дмитрий Видоменко
26 апреля 2024, 17:22
Украинская армия получила от Пентагона версию баллистических ракет ATACMS с дальностью до 300 километров, утверждают источники New York Times.
ATACMS, Пентагон
Помощь США Украине - Пенгатон дал ATACMS для ударов по Крыму / коллаж Главред, фото УНИАН и Us Army

США разрешили Украине бить по объектам в Крыму дальнобойными баллистическими ракетами ATACMS. Об этом сообщает американское издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленных представителей Пентагона (Минобороны США).

В американском военном ведомстве назвали аннексированный полуостров Крым центром российских военно-воздушных и наземных сил, где до сих пор у страны-агрессора России "было относительно безопасное убежище". Именно поэтому целью ударов с помощью систем ATACMS станет большее давление на полуострова, отметил анонимный представитель Пентагона.

Кроме этого, ATACMS могут использоваться для нанесения ударов в тылу российской армии в других временно оккупированных регионах Украины. В этом случае, считают эксперты, целью ракет будут узлы снабжения армии страны-агрессора РФ на украинском Юго-востоке.

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Как пояснили в Пентагоне, Украина получила версию ракет ATACMS общей дальностью до 300 километров. Точное число передаваемых ракет, по понятным причинам, держится в секрете.

Тайные поставки ATACMS Украине - последние новости

Издание Reuters писало со ссылкой на анонимного американского чиновника, что США уже поставили Украине дальнобойные ATACMS. Ракеты к американским артиллерийским установкам передали в рамках предыдущего пакета помощи на 300 млн долларов.

Украина успешно использует их на поле боя. В частности, впервые применила их 17 апреля, осуществив удар по аэродрому россиян в Крыму. Американец не стал уточнять, сколько ракет Соединенные Штаты передали украинским силам.

Еще в марте западные СМИ писали о готовности Белого дома передать Украине ATACMS большего радиуса действия (до 290 км). Утверждалось, что Пентагону удалось обновить запасы стратегического вооружения другими – более новыми – дальнобойными ракетами.

12 марта США объявили на тот момент о крайнем пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Накануне журналисты узнали, что в транш могли войти дальнобойные ATACMS. Однако официально Вашингтон это отрицал.

Украина в ближайшее время может получить новый пакет военной помощи, в который будут включены дальнобойные ракеты ATACMS. Ожидается, что стоимость этого пакета будет составлять 1 миллиард долларов.

В Пентагоне разрешили Украине бить ATACMS по русским объектам в Крыму - New York Times

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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