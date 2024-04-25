США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

Этими ракетами Украина сможет атаковать любой объект российских оккупантов в Крыму.

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США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Украина получила 100 дальнобойных ракет ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрил эти поставки в феврале. Об этом сообщает The New York Times.

Передачу Украине этих ракет не афишировали, чтобы не дать российским оккупантам отодвинуть подальше потенциальные цели для ударов на "безопасное" расстояние.

Сообщается, что ночью во вторник Украина ударила по российским войскам в Бердянске именно ракетами большей дальности. Также сообщалось о взрывах на военном аэродроме в Джанкое, который, как утверждают высокопоставленные представители администрации, также был атакован ракетами большой дальности.

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"Эти удары еще раз доказали, что Украина может одерживать боевые победы, если ей предоставлены правильные инструменты ... Украина может поставить под прицел любой российский объект в Крыму, включая критически важные склады боеприпасов и топлива. Представьте, если бы у них были эти ракеты два года назад", — заявил в своем заявлении сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер, старший республиканец в Комитете по вооруженным силам

Утверждается, что с момента разработки ракет было изготовлено всего около 4000 единиц ATACMS.

Тайные поставки ATACMS Украине - последние новости

Издание Reuters писало со ссылкой на анонимного американского чиновника, что США уже поставили Украине дальнобойные ATACMS. Ракеты к американским артиллерийским установкам передали в рамках предыдущего пакета помощи на 300 млн долларов.

Украина успешно использует их на поле боя. В частности, впервые применила их 17 апреля, осуществив удар по аэродрому россиян в Крыму. Американец не стал уточнять, сколько ракет Соединенные Штаты передали украинским силам.

Еще в марте западные СМИ писали о готовности Белого дома передать Украине ATACMS большего радиуса действия (до 290 км). Утверждалось, что Пентагону удалось обновить запасы стратегического вооружения другими – более новыми – дальнобойными ракетами.

12 марта США объявили на тот момент о крайнем пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Накануне журналисты узнали, что в транш могли войти дальнобойные ATACMS. Однако официально Вашингтон это отрицал.

Украина в ближайшее время может получить новый пакет военной помощи, в который будут включены дальнобойные ракеты ATACMS. Ожидается, что стоимость этого пакета будет составлять 1 миллиард долларов.

Что такое ATACMS / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

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