УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

Ангелина Подвысоцкая
25 апреля 2024, 21:35обновлено 25 апреля, 22:06
Этими ракетами Украина сможет атаковать любой объект российских оккупантов в Крыму.
ATACMS
США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Википедия

Украина получила 100 дальнобойных ракет ATACMS после того, как президент США Джо Байден одобрил эти поставки в феврале. Об этом сообщает The New York Times.

Передачу Украине этих ракет не афишировали, чтобы не дать российским оккупантам отодвинуть подальше потенциальные цели для ударов на "безопасное" расстояние.

Сообщается, что ночью во вторник Украина ударила по российским войскам в Бердянске именно ракетами большей дальности. Также сообщалось о взрывах на военном аэродроме в Джанкое, который, как утверждают высокопоставленные представители администрации, также был атакован ракетами большой дальности.

видео дня

"Эти удары еще раз доказали, что Украина может одерживать боевые победы, если ей предоставлены правильные инструменты ... Украина может поставить под прицел любой российский объект в Крыму, включая критически важные склады боеприпасов и топлива. Представьте, если бы у них были эти ракеты два года назад", — заявил в своем заявлении сенатор от штата Миссисипи Роджер Уикер, старший республиканец в Комитете по вооруженным силам

Утверждается, что с момента разработки ракет было изготовлено всего около 4000 единиц ATACMS.

Тайные поставки ATACMS Украине - последние новости

Издание Reuters писало со ссылкой на анонимного американского чиновника, что США уже поставили Украине дальнобойные ATACMS. Ракеты к американским артиллерийским установкам передали в рамках предыдущего пакета помощи на 300 млн долларов.

Украина успешно использует их на поле боя. В частности, впервые применила их 17 апреля, осуществив удар по аэродрому россиян в Крыму. Американец не стал уточнять, сколько ракет Соединенные Штаты передали украинским силам.

Еще в марте западные СМИ писали о готовности Белого дома передать Украине ATACMS большего радиуса действия (до 290 км). Утверждалось, что Пентагону удалось обновить запасы стратегического вооружения другими – более новыми – дальнобойными ракетами.

12 марта США объявили на тот момент о крайнем пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Накануне журналисты узнали, что в транш могли войти дальнобойные ATACMS. Однако официально Вашингтон это отрицал.

Украина в ближайшее время может получить новый пакет военной помощи, в который будут включены дальнобойные ракеты ATACMS. Ожидается, что стоимость этого пакета будет составлять 1 миллиард долларов.

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT
Что такое ATACMS / Инфографика Главреда

Что такое ATACMS

ATACMS (Army TACtical Missile System) — тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, производимая американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твёрдом топливе. Её различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39.

ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и M142 HIMARS.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине новости США военная помощь вторжение России ATACMS
Реклама

Главное за день

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

21:59 Украина
США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

21:35 Украина
"Нужны люди для ВСУ": в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

"Нужны люди для ВСУ": в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

20:11 Мир
Все главные новости

Популярное

Люблю : Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость 17811

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу 5661

Неоперабельная опухоль: КВНщик Масляков больше не будет вести программу

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов 5254

Ситуация возле Часового Яра резко изменилась: аналитик раскрыл план оккупантов

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие 3242

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Последние новости

23:02

Надя Дорофеева разоткровенничалась про ссоры с Кацуриным и экстремальный интим

22:56

"Для победы еще не поздно": в НАТО сделали заявление на фоне новой помощи США

22:53

Украина получит лазерные бомбы от Великобритании: Paveway будут "кошмарить" РФ

21:59

Почему Россия начала атаковать железнодорожные пути: названа причина

21:35

США передали Украине 100 дальнобойных ракет ATACMS - NYT

Кремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - ХараКремль сосредоточен на востоке, с помощью США Украина способна сломать наступление РФ - Хара
21:11

ВСУ перехватят инициативу с новой помощью: в США сказали, ждать ли контрнаступления

20:31

Когда лучше есть борщ – утром или вечером: неожиданный ответ сразит просто наповалВидео

20:11

"Нужны люди для ВСУ": в Госдепе США сделали заявление о возвращении украинцев

19:50

РФ осуществила массированную атаку на украинскую железную дорогу: есть погибшие

Реклама
19:27

РФ давит на Херсонщине: в ВСУ рассказали, есть ли угроза большого наступления на юге

19:17

Будут заморозки и снег: в Украину возвращается зимняя погода

19:10

Почему Украине не стоит рассчитывать на постоянное плечо от партнеровмнение

18:33

Украина усиливает защиту ТЭС и железных дорог: главное из Ставки Зеленского

18:27

Неожиданный ответ знает только гений: что будет, если расплавить сольВидео

18:24

РФ надо оттеснить: Зеленский назвал условие мира в Украине на десятки летВидео

18:11

Вкус станет ужасным: на каких дровах категорически нельзя делать шашлыкВидео

18:07

Певица Руслана удивила поклоников фотографией с Джо Байденом

18:01

Россияне ударили по Балаклее на Харьковщине: "прилет" возле железнодорожного вокзала

17:32

Украинцы могут оставаться в Германии с недействительным паспортом - сенат Берлина

17:15

85% потерь РФ лишь на одном направлении: ВСУ "щелкают" оккупантов, как семечки

Реклама
17:10

Будет ли массовая высылка призывников: что говорят юристы и поддерживают ли в ЕС

16:32

Сикорский прямо ответил на упреки РФ о планах Польши аннексировать часть Украины

16:28

Как вывести прусаков: убойный лайфхак навсегда избавит от таракановВидео

16:17

Мужчинам категорически нельзя это делать 26 апреля: важные приметы дня

16:12

Новая пассия Мурата Налчаджиоглу подогрела слухи про расставание

16:02

"Размером с орех": Киев за минуты засыпало градом, уровень опасности желтыйВидео

15:53

Российская модель Ирина Шейк начала охоту на мужчин в США и Европе

15:49

Жалобный старик: Киркоров признался, зачем на самом деле уродует себя пластикой

15:36

В Сумах прогремели взрывы: россияне поднимали тактическую авиацию

15:34

"Разнесло. Бройлер": Защитница "Азовстали" Пташка ответила хейтерам своего тела

15:24

По примеру Польши: в Литве могут помочь Украине вернуть мужчин

15:14

Театр Леси Украинки отказался от режиссера-путиниста

15:12

Как правильно жарить шашлык, чтобы не подгорел: повар удивил лайфхаком

14:51

"Толик, поезжай в Донецк": в Сети высмеяли Тимощука за иск против УАФ

14:44

Она сказала "Да!": певец Позитив публично сделал предложение Мишель Андраде

14:43

Тяжелое заболевание: молодухе Петросяна поставили диагноз

14:30

Как не угробить телефон, если он тормозит: хитрый трюк даст стопроцентный результатВидео

14:28

"Европа может умереть": Макрон предупредил о новых вызовах для стран ЕС

13:45

Украинцам за границей не будут раздавать повестки - заявление Минобороны

13:31

Все, как со Стоцкой: путинист Филипп Киркоров рассказал о своей связи с эскортницей

Реклама
13:13

Где освятить паску в Киеве - точные адреса церковь по районах

13:07

РФ может нанести массированный удар по Украине: в ВСУ назвали возможные сроки

12:59

Хочу извиниться: Алсу расплакалась из-за того, что подставила свою дочьВидео

12:45

"Делают все во взрослой комнате": Анастасия Волочкова рассказала о личной жизни дочери

12:34

Давят со всех направлений: в ВСУ оценили вероятность окружения Часового Яра

12:20

У украинских командиров не было выбора: как ВС РФ захватили Очеретино - Forbes

12:20

"Показывает, как уничтожает": Ефросинина рассказала, что война изменила в ее муже

11:45

"Люблю": Алла Пугачева вышла на связь и сообщила радостную новость

11:37

"Китай выбрал сторону в войне РФ против Украины": в США сделали важное заявление

11:33

Звезда сериала "Обещание Богу" Юрий Фелипенко вступил в ряды ВСУВидео

^
Пасха 2024
Пасха 2024 в Украине: даты для православных и католиковКакой сегодня праздникВеликий пост 2024Китайский Новый год 2024Церковный календарь на 2024 годЧто должно быть на столе на Пасху: список блюд и традицииПочему Украина перешла на новый календарь, но Пасха - в мае: как определяется датаПасха 2024: что можно и нельзя класть в пасхальную корзину
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки
Сад и огородВсе о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять