'Переиграли Россию': США еще в марте тайно передали Украине ATACMS

Решение по ATACMS якобы было неожиданностью и для Киева, говорится в статье Reuters.

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Америка "тихо" поставила Украине дальнобойные ATACMS / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, uk.wikipedia.org

США уже поставили Украине дальнобойные ATACMS. Ракеты к американским артиллерийским установкам передали в рамках предыдущего пакета помощи на 300 млн долларов.

Как пишет Reuters со ссылкой на анонимного американского чиновника, Украина успешно использует их на поле боя. В частности, впервые применила их на прошлой неделе - 17 апреля осуществила удар по аэродрому россиян в Крыму.

Американец не стал уточнять, сколько ракет Соединенные Штаты передали украинским силам.

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Что такое ATACMS ATACMS (Army TACtical Missile System) - тактическая баллистическая ракета класса земля-земля, произведенная американской компанией Lockheed Martin. Имеет дальность применения до 300 км на твердом топливе. Ее различные варианты оснащения носят индексы МО США MGM-140, MGM-164 и MGM-168. Ракета ATACMS в транспортно-пусковом контейнере имеет индекс М39. ATACMS могут быть выпущены из реактивных систем залпового огня, таких как M270 MLRS и m142 HIMARS.

В статье указывается, что в Белом доме несколько месяцев спорили, поставлять ли Украине ATACMS радиусом действия до 300 км. Однако мнение Вашингтон изменил после того, как Москва начала применять по Украине северокорейскую "баллистику", хотя Америка якобы предупреждала Россию о последствиях таких действий.

Важным фактором, который убедил США в передаче ВСУ ATACMS, стало возобновление ударов РФ по критической инфраструктуре Украины.

Утверждается, что рекомендация советников Байдена о передаче Украине ATACMS была "единогласной" - и президент США согласился.

Решение по ATACMS в пакете помощи якобы было для Украины "неожиданностью".

ATACMS в Украине – главное

Еще в марте западные СМИ писали о готовности Белого дома передать Украине ATACMS большего радиуса действия (до 290 км). Утверждалось, что Пентагону удалось обновить запасы стратегического вооружения другими – более новыми – дальнобойными ракетами.

12 марта США объявили о – на тот момент – крайнем пакете военной помощи Украине на 300 млн долларов. Накануне журналисты узнали, что в транш могли войти дальнобойные ATACMS. Однако официально Вашингтон это отрицал.

Сегодня вечером, 24 апреля, президент США Джо Байден подписал закон с миллиардной помощью Украине. Общая стоимость пакета составляет около 1 миллиарда долларов, он включает широкий спектр оборудования и боеприпасов для удовлетворения критических потребностей Украины.

В вечернем видеообращении президент Украины Владимир Зеленский оговорился и об ATACMS в указанном пакете помощи.

ATACMS - основные характеристики ракет США / Инфографика Главреда

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