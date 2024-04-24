Россияне готовят массированные удары по Киеву: Жданов предупредил об угрозах

Атака беспилотниками по Киевской области 23 апреля может быть предвестником массированного удара по Киеву.

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Россия готовит новые атаки по Киеву / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Военный эксперт Олег Жданов рассказал о том, что в ближайшее время страна-агрессор Россия попытается устроить "поход ва-банк" и будет наносить массированные ракетные удары по Украине.

Эксперт отметил, что вчерашняя атака беспилотниками по Киевской области может быть предвестником массированного удара по Киеву.

"Дело в том, что они сейчас заменили А-50 менее мощными разведывательными самолетами. В Барановичах снова появились самолеты воздушно-космических сил России. Два самолета Су-24МР и Су-30. Это истребители. Вполне вероятно, что дроны были нужны для того, чтобы мы включили свою ПВО, а они зафиксировали районы, где эта ПВО расположена", - отметил Жданов в интервью для ТСН. видео дня

Он отметил, что Киев всегда будет целью для российской армии. Ведь обстреливая столицу даже с нулевой эффективностью, враг все равно давит психологически.

"Причем в Киеве они давят не только на нас, украинцев, они давят на наших партнеров. Все посольства работают, иностранные представители здесь. Оперативная группа, которая будет контролировать поставки вооружения - 60 человек на базе посольства. Надо, чтобы они побегали по ночам, посидели в бомбоубежище? Надо. Это морально-психологическое давление. Поэтому Киев всегда будет целью. Но ракет не так много, надо выбирать", - рассказал военный эксперт.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) - советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Обстрел Украины: что известно

Напомним, что 23 апреля в Киеве и Одессе ночью прогремели взрывы. Начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силами и средствами противовоздушной обороны на Киевщине все вражеские цели были уничтожены. В столице не зафиксировано ни разрушений, ни пострадавших.

РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове. Российские оккупанты в ночь на среду, 24 апреля, ударили ракетами по Харькову. В результате этого пострадали шесть мирных жителей. Повреждены три многоэтажки, более трех десятков автомобилей, кафе, магазины, офисные помещения.

Ракетный удар по Одессе 24 апреля стоил РФ $10 млн. РФ нанесла удар по месту хранения выведенной из строя автомобильной техники в городе Одесса. Таким образом враг пытается выискать объекты военной инфраструктуры в тылу. Обошлось без жертв.

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