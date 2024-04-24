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РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове: много пострадавших

Алёна Воронина
24 апреля 2024, 09:29
Повреждены три многоэтажки, более трех десятков автомобилей, кафе, магазины, офисные помещения. Пострадали шестеро местных жителей.
Обстрел Харькова 24 апреля
РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове/ коллаж: Главред, фото: Харьковская областная прокуратура

Российские оккупанты в ночь на среду, 24 апреля, ударили ракетами по Харькову. В результате этого пострадали шесть мирных жителей.

Атака произошла 24 апреля около 00:30. "Прилеты" были по Шевченковскому району Харькова. Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Отмечается, что две ракеты попали на территорию жилого комплекса. Повреждены три многоэтажки, по меньшей мере 33 частных автомобиля, кафе, магазины, офисные помещения.

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"Всего пострадали шесть мирных жителей. У трех мужчин 33, 45 и 53 лет легкие телесные повреждения. У трех женщин 25, 45 и 54 лет острая реакция на стресс. По предварительным данным, враг атаковал город двумя ракетами типа С-300 с территории Белгородской области РФ", - сообщили в прокуратуре.

Под процессуальным руководством Шевченковской окружной прокуратуры Харькова было начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Ракета попала в землю возле домов

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что ракета С-300 попала в землю вблизи домов, в результате чего было повреждено остекление и внешняя отделка 3 многоквартирных домов, 2 офисных зданий, 3 нежилых домов, газовую магистраль. Всего повреждено 568 окон и 33 автомобиля, шесть человек пострадали.

  • РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля
    РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля Харьковская областная прокуратура
  • РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля
    РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля Харьковская областная прокуратура
  • РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля
    РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля Харьковская областная прокуратура
  • РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля
    РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля Харьковская областная прокуратура
  • РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля
    РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля Харьковская областная прокуратура
  • РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля
    РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля Харьковская областная прокуратура
  • РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля
    РФ обстреляла ракетами жилой комплекс в Харькове 24 апреля Харьковская областная прокуратура

Также Синегубов отметил, что днем 23 апреля, около 14:10 российские оккупанты также осуществили обстрел Харькова. В результате удара управляемой авиационной бомбой в Салтовском районе было повреждено 19 частных домов - выбиты окна, заборы и частично повреждены кровли, а также повреждены 3 гаража и 3 автомобиля. Кроме этого, в обед они также обстреляли Шевченковский район Харькова - в результате обстрела повреждены 2 автомобиля.

Оккупанты в течение дня 23 апреля также обстреляли ряд населенных пунктов Харьковской области.

"Артиллерийским и минометным ударам врага подверглись около 15 населенных пунктов Харьковщины: Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка и другие. Авиационным обстрелам подверглись Харьков, Казачья Лопань, Золочев", - сообщил председатель ОВА.

  • Последствия обстрела Золочева Харьковской области 24 апреля
    Последствия обстрела Золочева Харьковской области 24 апреля Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Золочева Харьковской области 24 апреля
    Последствия обстрела Золочева Харьковской области 24 апреля Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Золочева Харьковской области 24 апреля
    Последствия обстрела Золочева Харьковской области 24 апреля Харьковская ОВА
  • Последствия обстрела Золочева Харьковской области 24 апреля
    Последствия обстрела Золочева Харьковской области 24 апреля Харьковская ОВА

Что такое С-300?

С-300 — это зенитно-ракетная система (ЗРС), разработанная еще в Советском союзе. На вооружение система вышла в конце 70-х годов. Комплексы должны были быть разработаны для ПВО (С-300П), для сухопутных войск (С-300В) и для кораблей ВМС (С-300Ф).

Главное предназначение С-300 — противовоздушная оборона, она должна уничтожать вражеские самолеты, баллистические и аэродинамические ракеты. Как ПВО ее используют во всех постсоветских странах и в некоторых странах Европы. Также Россия экспортировала модифицированные С-400 в Индию, Турцию и Китай.

В Украине до полномасштабного вторжения РФ насчитывалось более 250 систем С-300 по данным лондонского Международного института стратегических исследований (IISS). Также установки С-300 переданы Украине от восточноевропейских стран в рамках военной помощи.

Установка способна бить на расстояние до 75 км или до 100 км и до 200 км в зависимости от типа элементов семейства С-300.

Попадать в цель "земля-земля" С-300 может на расстояние около 40 км. Поэтому под удар окупантов обычно попадают Харьков, Запорожье, Херсон и другие прифронтовые города.

Еще с советских времен у страны-агрессора РФ осталось много ракет С-300 (по разным данным, от 5 до 8 тысяч).

Почему ПВО Украины не отбивает атаку С-300

Расстояние в 40 км ракета С-300 преодолевает буквально за минуту и летит слишком низко, чтобы на нее отреагировали локаторы зенитно-ракетных комплексов Украины. Потому тревога часто включается уже после взрыва.
Кроме того, С-300 при ударе "земля-земля" летит по траектории дуги и может маневрировать.

Отбить атаку С-300 могут комплексы Patriot и SAMP-T.

Удары ракетами и дронами по Украине - последние новости

Напомним, 22 апреля оккупанты ночью запустили 8 дронов и 3 ракеты - в Одесской области было попадание. Удалось уничтожить пять "Шахедов" и один "Орлан". В Одесской области было попадание вражеских дронов-камикадзе.

В Киеве и Одессе в ночь на 23 апреля прогремели взрывы - есть раненые, в том числе двое детей. Киевская и Одесская области были под ударом российских дронов. В Одессе пострадали семь человек.

В ночь на 24 апреля в Одессе прогремели взрывы, над городом - дым. В Воздушных силах ВСУ предупредили о ракетной опасности.

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