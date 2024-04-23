В Киеве и Одессе ночью прогремели взрывы: есть раненые, среди них - дети

Киевская и Одесская области были под ударом российских дронов. В Одессе пострадали семь человек.

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В Киеве и Одессе ночью гремели взрывы / Коллаж: Главред, фото: Силы обороны Юга

В ночь на 23 апреля российские оккупанты атаковали Киев и Одесскую область ударными дронами - объявлялась воздушная тревога.

Как сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко, силами и средствами противовоздушной обороны на Киевщине все вражеские цели были уничтожены.

"Ночная воздушная тревога в столице была связана с угрозой БПЛА. По предварительным данным, вражеские дроны были запущены с территории Курской области РФ, пролетели через Сумщину, Черкасщину и заходили в Киев с юго-западного направления", - говорится в сообщении.

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В настоящее время в столице не зафиксированы ни разрушения, ни пострадавшие.

Последствия атаки на Одесскую область

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что враг в очередной раз атаковал Одесчину ударными беспилотниками

В результате атаки в Одессе повреждены жилые дома, произошло возгорание.

Удалось спасти 34 человека, из них 3 детей.

Ранения и травмы получили 7 человек, из них двое – дети. Им оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Все соответствующие службы продолжают работать над ликвидацией последствий.

В Силах обороны уточнили, что в южных регионах под прицелом вражеских дронов была промышленная и припортовая инфраструктура региона.

В операционной зоне Сил обороны юга удалось сбить 11 баражирующих снарядов: 7 – в Одесской области, 4 – на Николаевщине.

В Одессе из-за падения сбитого дрона получил разрушения жилищный сектор, повреждены магазины и другие объекты инфраструктуры.

Число пострадавших - 9 человек, в том числе 4 детей.

Смотрите видео - В Силах обороны показали последствия ночной атаки дронов на Юг Украины:

Что говорят в Воздушных силах

В ночь на 23 апреля 2024 года российские оккупанты атаковали Украину двумя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Белгородской области РФ и 16-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из мыса Чауда (Крым) и Курской области страны-агрессора.

"Отражали удар зенитные ракетные подразделения Воздушных сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины, привлекались средства радиоэлектронной борьбы", - сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

По его словам, минувшей ночью защитники неба сбили 15 "шахедов" в Николаевской, Одесской, Киевской и Черкасской областях.

Уничтожены 15 из 16 "Шахедов", которыми враг ночью атаковал Украину / t.me/ComAFUA

Атаки дронов на Украину - последние новости

В ночь на понедельник, 22 апреля, российские оккупанты запустили по Украине семь дронов "Шахед", один беспилотник "Орлан" и три ракеты. Мобильные огневые группы Сил обороны Украины уничтожили пять ударных дронов, а около 07:00 также сбили беспилотник оперативно-тактического уровня "Орлан-10". Все дроны были уничтожены в Одесской области.

Российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, также ударили по Украине дронами. Беспилотники запускались с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Все вражеские дроны удалось сбить в пределах шести областей нашей страны.

Что такое дрон Shahed Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

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