РФ ночью ударила дронами по 6 областям Украины: сколько удалось сбить

Российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, ударили по Украине дронами.
Беспилотники запускались с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.
Все вражеские дроны удалось сбить, отмечает Олещук. Они были уничтожены в пределах шести областей нашей страны.
"В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал 9-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым). Все девять "Шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Что такое дрон Shahed
Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.
Атаки по Украине дронами и ракетами
Напомним, 14 апреля РФ ударила ракетами по двум областям. В Днепре было 12 пострадавших в результате падения осколков сбитой российской ракеты вечером в воскресенье, 14 апреля. Было повреждено 9 частных домов.
15 апреля РФ запустила ракеты по Кропивницкому. Атака происходила, вероятно, баллистическим вооружением.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что РФ бьет по Украине с новой тактикой, и назвал основные цели врага. Украина испытывает нехватку критически важных боеприпасов, подчеркнул Подоляк.
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