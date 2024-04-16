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РФ ночью ударила дронами по 6 областям Украины: сколько удалось сбить

Алёна Воронина
16 апреля 2024, 08:16
Захватчики запускали беспилотники с временно оккупированного Крыма.
РФ ночью ударила дронами по 6 областям Украины: сколько удалось сбить
РФ ночью ударила дронами по 6 областям Украины/ коллаж: Главред, фото: скрин

Российские оккупанты в ночь на вторник, 16 апреля, ударили по Украине дронами.

Беспилотники запускались с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщил командующий Воздушных Сил генерал-лейтенант Николай Олещук в Telegram.

Все вражеские дроны удалось сбить, отмечает Олещук. Они были уничтожены в пределах шести областей нашей страны.

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"В ночь на 16 апреля 2024 года противник атаковал 9-ю ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" с мыса Чауда (Крым). Все девять "Шахедов" уничтожены мобильными огневыми группами Воздушных сил и Сил обороны Украины в пределах Херсонской, Николаевской, Хмельницкой, Полтавской, Черкасской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.

Что такое дрон Shahed

Самолёт-снаряд иранского производства с заявленной дальностью полёта до 2000 км. (по другим данным 1000 км.). Иранские дроны, под названием "Герань-2", широко используются в ходе ударов российских оккупантов по мирным городам Украины. По некоторым данным в 2023 году РФ начала применять версию дрона собственного производства, пишет Википедия.

Атаки по Украине дронами и ракетами

Напомним, 14 апреля РФ ударила ракетами по двум областям. В Днепре было 12 пострадавших в результате падения осколков сбитой российской ракеты вечером в воскресенье, 14 апреля. Было повреждено 9 частных домов.

15 апреля РФ запустила ракеты по Кропивницкому. Атака происходила, вероятно, баллистическим вооружением.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк отметил, что РФ бьет по Украине с новой тактикой, и назвал основные цели врага. Украина испытывает нехватку критически важных боеприпасов, подчеркнул Подоляк.

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