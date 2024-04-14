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РФ ударила ракетами по двум областям: что известно о раненых и "прилетах"

Алексей Тесля
14 апреля 2024, 20:04
В Днепропетровской области подразделениями воздушного командования "Схид" была уничтожена крылатая ракета.
Днепр
Последствия удара РФ по Днепропетровской области / Коллаж: Главред, Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

В Днепре 12 пострадавших в результате падения осколков сбитой российской ракеты в воскресенье вечером, 14 апреля.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак в Telegram. Он также опубликовал фото последствий вражеской атаки.

"На данный момент в Днепре уже 5 пострадавших. Это трое мужчин и женщина. А еще 15-летний парень. У него осколочные ранения и контузия. Предварительно повреждены 9 частных домов", - написал Лысак.

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По его словам, пострадавшие в Любимовской громаде госпитализированы не были. "По уточненной информации, в Любимовской громаде из-за падения обломков поврежден автомобиль. С ранениями три человека. Впрочем, от госпитализации они отказались", - рассказал Лысак.

Позднее он уточнил, что число пострадавших увеличивается, и уже известно о 12 раненых в результате ракетного удара РФ.

  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA
  • Последствия удара РФ по Днепропетровщине
    Последствия удара РФ по Днепропетровщине t.me/dnipropetrovskaODA

Ранее Командование Воздушных сил сообщило о том, что в 17:50 в Днепропетровской области подразделениями воздушного командования "Схид" была уничтожена крылатая ракета.

Удар РФ на юге

Силы украинской противовоздушной обороны сбили в небе над Черным морем две российские ракеты, выпущенные российскими оккупантами в сторону Одесской области, сообщают Силы обороны юга Украины в воскресенье.

"Под вечер враг в очередной раз нанес точечный ракетный удар в направлении Одесской области, выпустив 2 ракеты Х-59. Силами противовоздушной обороны обе ракеты уничтожены над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

Screenshot
/ t.me/SJTF_Odes

Ракета Х-59 - что о ней известно

Х-59 "Овод" (по кодификации НАТО AS-13 Kingbolt ) — советско-российская высокоточная авиационная ракета класса "воздух-поверхность" среднего радиуса действия (до 290 км для Х-59МК2), пишет Википедия.

Предназначена для поражения наземных и надводных объектов противника, прикрытых ПВО. Оператор их обнаруживает визуально в любое время днём в простых метеоусловиях.

Существуют также разновидности для всесуточного и противокорабельного применения.

Ракеты Х-59 мспользуются российскими оккупантами в ходе вторжения на территорию Украины.

Удары РФ по Украине

Ранее полковник предупредил украинцев об изменении тактики ударов. По словам Петра Черника, среди целей оккупационной армии России есть еще одна относительно новизна - удары по газогенерирующим комплексам.

Напомним, что РФ обстреляла две ТЭЦ и подстанцию в Харькове. Игорь Терехов сообщил, что в Харькове не хватает напряжения в энергосистеме, поэтому вводились графики отключений электроснабжения жилых домов, сказал мэр города.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новую атаку России. Он обратился к Западу с призывом предоставить больше систем ПВО. Иначе, считает он, это развяжет Путину руки к более широкой агрессии. На фронте серьезные проблемы.

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