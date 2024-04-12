'Новизна' ракетных атак РФ: полковник предупредил украинцев об изменении тактики

По словам Петра Черника, среди целей оккупационной армии России есть еще одна относительно новизна - удары по газогенерирующим комплексам.

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Оккупанты атакуют энергетику Украины / коллаж: Главред, фото: ГСЧС

Страна-агрессор Россия наносит мощные удары по украинской энергетике, в частности по ТЭС, таким образом РФ пытается подготовиться к большому наступлению на фронте. Россияне понимают проблему Украины с нехваткой боеприпасов, поэтому хотят истощить ПВО Украины. Такую теорию издания The Wall Street Journal проанализировал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник.

Для 24 канала Черник отметил, что не согласен с этим тезисом, ведь стоит обратить внимание на цикличность ударов. Военный эксперт условно разделил их на три больших цикла:

Первый - это октябрь 2022 года.

Второй апрель 2023 и октябрь 2023.

Третий сейчас мы находимся его на завершающем этапе.

Он считает, что ничего нового россияне не предложили. За исключением того, что раньше они били по трансформаторным станциям, а теперь начали бить по электрогенерирующим станциям.

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"Здесь такой очень интересный признак того, почему именно сейчас противник это начал делать. Он осознает, что не может вернуть Украину назад. Значит, надо уничтожать все то, что в перспективе для нас будет полезным. Почему такая информация распространяется? Да мы уже убедились множество раз, что наш противник умеет вбрасывать нужную ему информацию даже на очень больших и качественных медийных площадках", - добавил военный эксперт.

По словам Черника, среди целей есть еще одна относительно новизна - это газогенерирующие комплексы. Чтобы объяснить причину этих атак, стоит вспомнить о тезисе - россияне осознают, что Украина окончательно от них отрывается.

Известно, что Украина имеет едва ли не самый большой потенциал в части того, что называется "подземные газовые хранилища". Они довольно большие и мощные. Черник пояснил, что они разрабатываются уже более 100 лет.

"Кстати, было время в середине 60-х годов, когда и Москва, и тогдашний Ленинград питались именно из украинского газа, пока не начал осваиваться Большая Сибирь. Украина до сих пор имеет довольно большие запасы природного газа. Эти подземные хранилища точно в перспективе будут полезными: чтобы там хранился европейский, в первую очередь, норвежский газ. А также сжиженный газ, который все больше набирает обороты поставки в Европу из Соединенных Штатов Америки. Это очень прибыльный бизнес", - сообщил эксперт.

Кто такой Петр Черник Военный эксперт, полковник, бывший заведующий кафедрой иностранных языков и военного перевода Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного.

Напомним, что РФ обстреляла две ТЭЦ и подстанцию в Харькове. Игорь Терехов сообщил, что в Харькове не хватает напряжения в энергосистеме, поэтому вводились графики отключений электроснабжения жилых домов, сказал мэр города.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал новую атаку России. Он обратился к Западу с призывом предоставить больше систем ПВО. Иначе, считает он, это развяжет Путину руки к более широкой агрессии. На фронте серьезные проблемы.

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