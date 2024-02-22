РФ сбросила бомбы на ТЭС: количество пострадавших энергетиков возросло до 9

В четверг, 22 февраля, российская армия нанесла удар по ТЕС в Курахово Донецкой области, в результате чего повреждено оборудование, пострадали 9 сотрудников
"Количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9. четырех наших коллег госпитализировали с травмами различной тяжести. Еще пятеро получили контузии. Держим связь с пострадавшими, их семьями и врачами. Оказываем всю необходимую помощь", - написали в ДТЭК.
В офисе генпрокурора уточнили, что ТЭС расположена в Курахово Донецкой области.
"По данным следствия, 22 февраля 2024 года в 10:10 армия РФ обстреляла г. Курахово с использованием КАБ-250", - говорится в сообщении.
Отмечается, что среди пострадавших - две женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет. У них закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.
Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны. Известно, что ранее компания ДТЭК сообщала о шестерых раненых.
"Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Также серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции", - говорилось в сообщении.
Напомним, что к украинцам обратились с важным заявлением из-за удара РФ по ТЭС. Из-за удара по теплоэлектростанции и похолодания возник дефицит электроэнергии. Украина применяет аварийную помощь из трех стран.
В Донецкой Области россияне 9 раз атаковали ТЭС. Директор ДТЭК заявил, что всего в регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев.
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