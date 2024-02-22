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РФ сбросила бомбы на ТЭС: количество пострадавших энергетиков возросло до 9

Юлия Закрепа
22 февраля 2024, 17:56
В Офисе генпрокурора уточнили, что ТЭС расположена в Курахово Донецкой области.
РФ сбросила бомбы на ТЭС: количество пострадавших энергетиков возросло до 9
Оккупанты атаковали ТЭС / коллаж: Главред, фото: Википедия, pexels.com

В четверг, 22 февраля, российская армия нанесла удар по ТЕС в Курахово Донецкой области, в результате чего повреждено оборудование, пострадали 9 сотрудников

"Количество пострадавших от обстрела работников станции увеличилось до 9. четырех наших коллег госпитализировали с травмами различной тяжести. Еще пятеро получили контузии. Держим связь с пострадавшими, их семьями и врачами. Оказываем всю необходимую помощь", - написали в ДТЭК.

В офисе генпрокурора уточнили, что ТЭС расположена в Курахово Донецкой области.

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"По данным следствия, 22 февраля 2024 года в 10:10 армия РФ обстреляла г. Курахово с использованием КАБ-250", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших - две женщины и семь мужчин в возрасте от 31 до 54 лет. У них закрытые черепно-мозговые травмы, ушибы и сотрясение головного мозга.

Открыто производство о нарушении законов и обычаев войны. Известно, что ранее компания ДТЭК сообщала о шестерых раненых.

"Энергетикам оперативно оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Также серьезно повреждено оборудование теплоэлектростанции", - говорилось в сообщении.

Напомним, что к украинцам обратились с важным заявлением из-за удара РФ по ТЭС. Из-за удара по теплоэлектростанции и похолодания возник дефицит электроэнергии. Украина применяет аварийную помощь из трех стран.

В Донецкой Области россияне 9 раз атаковали ТЭС. Директор ДТЭК заявил, что всего в регионах присутствия ДТЭК около тысячи бригад энергетиков работают над энергообеспечением украинцев.

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