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РФ ударила по ТЭС, 2 блока остановлены: к украинцам обратились с важным заявлением

Алёна Воронина
7 декабря 2023, 18:02
Из-за удара по теплоэлектростанции и похолодания возник дефицит электроэнергии. Украина применяет аварийную помощь из трех стран.
ТЭС, свет, электроэнергия
РФ ударила по ТЭС, 2 блока остановлены/ коллаж: Главред, фото: УНИАН

Страна-агрессор Россия ударила по ТЭС в прифронтовой зоне. Из-за атаки по тепловой электростанции там остановились два энергоблока.

Остановка двух блоков ТЭС и похолодание вызвали дефицит в энергосистеме. Об этом сообщила пресс-служба Минэнергетики.

"Сегодня днем враг нанес удар по одной из ТЭС в прифронтовой зоне. В результате артобстрела серьезно повреждено оборудование. Прекратили работу два энергоблока. Из-за этой остановки тепловых блоков, а также снижения температуры окружающей среды фиксируется временный дефицит электроэнергии в энергосистеме", – говорится в сообщении.

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В Минэнерго призвали украинцев экономить электроэнергию, особенно в пиковые часы нагрузки.

Украина применяет аварийную помощь из 3-х стран

В то же время в "Укрэнерго" сообщили, что сегодня из-за похолодания намного увеличилось потребление, а электростанции не могут увеличить производство электроэнергии. В компании отметили, что на некоторых блоках тепловых станций продолжаются ремонтные работы, а солнечные не могут эффективно работать из-за пасмурной погоды.

"Из-за того, что потребление превышает производство, в энергосистеме образовался дефицит электроэнергии. Чтобы от него избавиться и поддержать баланс между потреблением и производством, что очень важно для безопасной работы энергосистемы, диспетчерский центр "Укрэнерго" применил с 11:00 до 19:00 аварийную помощь из Румынии, Польши, Словакии. Но аварийная помощь – это экстренная мера для преодоления дефицита", – рассказали в компании.

В "Укрэнерго" призвали украинцев экономить электроэнергию, чтобы не возникало дефицита. В компании отметили, что для экономии стоит:

  • выключить "лишний" свет в помещениях;
  • не включать сразу несколько мощных приборов. Например, не стоит включать одновременно бойлер, стиральную машину и утюг, а в обеденный перерыв – чайник и микроволновую печь;
  • если температура воздуха в помещении комфортная, стоит выключить кондиционеры и обогреватели;
  • вытащить зарядные устройства из розеток, если они уже зарядили гаджеты.

Будут ли в Украине отключения света

Ранее в "Укрэнерго" сообщали, что в Украине растет дефицит электроэнергии из-за морозов. Главная причина возникновения дефицита – похолодание. Также на нехватку электроэнергии влияет то, что несколько блоков тепловых электростанций до сих пор на ремонте.

Также ранее сообщалось, что для Украины приняли важное решение относительно того, что будет с отключениями света. ЕС значительно уменьшил риск отключений света. Уже сейчас Украина сможет импортировать больше электроэнергии из стран Евросоюза. Это значительная помощь для предотвращения отключений и покрытия дефицита мощностей в зимний период, сообщили в Минэнергетики.

В то же время в NYT отмечали, что Украина зимой выработает лишь треть электроэнергии из-за энергетического террора России. Генерирующая мощность Украины уменьшилась в два раза по сравнению с довоенным уровнем.

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