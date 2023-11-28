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Для Украины приняли важное решение: что будет с отключениями света

Елизавета Бельмас
28 ноября 2023, 22:08
Европейский союз значительно уменьшил риск отключений света в Украине.
Что будет с отключениями света
Что будет с отключениями света / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Уже сейчас Украина сможет импортировать больше электроэнергии из стран Европейского Союза. Это значительная помощь для предотвращения отключений и покрытия дефицита мощностей в зимний период. Об этом сообщили в Министерстве энергетики Украины.

Континентальные европейские операторы сегодня, 28 ноября, сообщили, что смогли успешно завершили синохронизацию украинской и европейской энергосистем. Это помогло увеличить пропускные способности импорта с 1,2 ГВт до 1,7 ГВт.

"Региональная группа ENTSO-E "Континентальная Европа" подтвердила полное выполнение "Укрэнерго" каталога мероприятий, что означает завершение проекта синхронизации между украинской энергосистемой и европейской континентальной сетью",- сообщили в Укрэнерго.

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Теперь синхронизация энергосистем официально вышла из статуса "испытательного" на "постоянный". В Минэнерго объясняют, что это позволит значительно повысить безопасность энергетики Украины.

Важно подметить, с наступлением холодов оккупанты снова усилили атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. В этих условиях резервы и возможность большого импорта - хороший рычаг поддержки энергосистемы. Соответвенно, у Украины будет больше шансов избежать отключений света.

Напомним, блокада границ в Украине привела к проблемам с импортом некоторых продуктов из Европы. На эти же продукты в последствии может вырасти и цена. В частности - на кофе, соль, некоторые фрукты, морепродукты, алкоголь, а также на моющие и косметические средства. Об этом рассказали в редакции Интерфакс-Украина.

Также, сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский созвал военное руководство и других должностных лиц. На совещании были подробные доклады на всех уровнях. На Ставке проанализировали недавние атаки страны-агрессора России против Украины, где враг применял ракеты и массированные удары дронов.

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свет отключения света
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