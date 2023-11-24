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Украина зимой выработает лишь треть электроэнергии из-за энергетического террора России - NYT

Руслана Заклинская
24 ноября 2023, 16:18
Генерирующая мощность Украины уменьшилась в два раза по сравнению с довоенным уровнем.
Украина зимой выработает лишь треть электроэнергии из-за энергетического террора России - NYT
Мощность украинских электростанций уменьшилась вдвое / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вследствие энергетического террора, который спровоцировала российская агрессия, генерирующая мощность украинских электростанций уменьшилась вдвое, создавая серьезные вызовы для энергетического сектора страны.Такая ситуация может привести к выработке только трети электроэнергии по сравнению с довоенным временем. Об этом сообщило издание The New York Times.

"Станции произведут 4,5 гигаватт электроэнергии этой зимой, что составляет треть довоенного производства страны, согласно данным ООН", - говорится в нем.

Особенно сложная ситуация на тепловых электростанциях, которые являются ключевым элементом энергетического баланса Украины.

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Согласно отчету, общая генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое за время полномасштабной войны. Это объясняется энергетическим давлением, направленным на ограничение электроснабжения в Украине, что стало частью агрессивных действий России против Украины.

"Правда, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь она имеет мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов возведены укрепления", – добавили в The New York Times.

Несмотря на трудности, Украина активно расширяет свои усилия в обеспечении энергетической безопасности. Страна совершенствует системы противовоздушной обороны вокруг критически важных объектов и укрепляет свои возможности по сбиванию ракет и беспилотников. Власти планируют продолжить усилия по обеспечению энергетической устойчивости в Украине.

Ситуация с энергетикой в Украине

С 23 ноября украинская энергосистема переживает дефицит электроэнергии, а ситуация быстро ухудшается. Основными факторами, вызывающими дефицит, являются похолодание, что привело к увеличению электропотребления, и технические работы, которые продолжаются на нескольких блоках тепловых электростанций.

Напомним, 22 ноября Украина вынуждена была подключиться к энергопитанию страны ЕС из-за серьезного дефицита в энергосистеме. С помощью аварийной поддержки от соседней страны удалось стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс в работе энергетической системы Украины.

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