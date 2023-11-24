Украина зимой выработает лишь треть электроэнергии из-за энергетического террора России - NYT

Генерирующая мощность Украины уменьшилась в два раза по сравнению с довоенным уровнем.

https://glavred.info/ukraine/ukraina-zimoy-vyrabotaet-lish-tret-elektroenergii-iz-za-energeticheskogo-terrora-rossii-nyt-10519591.html Ссылка скопирована

Мощность украинских электростанций уменьшилась вдвое / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Вследствие энергетического террора, который спровоцировала российская агрессия, генерирующая мощность украинских электростанций уменьшилась вдвое, создавая серьезные вызовы для энергетического сектора страны.Такая ситуация может привести к выработке только трети электроэнергии по сравнению с довоенным временем. Об этом сообщило издание The New York Times.

"Станции произведут 4,5 гигаватт электроэнергии этой зимой, что составляет треть довоенного производства страны, согласно данным ООН", - говорится в нем.

Особенно сложная ситуация на тепловых электростанциях, которые являются ключевым элементом энергетического баланса Украины.

видео дня

Согласно отчету, общая генерирующая мощность Украины уменьшилась вдвое за время полномасштабной войны. Это объясняется энергетическим давлением, направленным на ограничение электроснабжения в Украине, что стало частью агрессивных действий России против Украины.

"Правда, Украина значительно увеличила возможности сбивать российские ракеты и беспилотники до того, как они приблизятся к энергосети. Теперь она имеет мощные системы противовоздушной обороны, а украинские чиновники говорят, что вокруг критически важных энергетических объектов возведены укрепления", – добавили в The New York Times.

Несмотря на трудности, Украина активно расширяет свои усилия в обеспечении энергетической безопасности. Страна совершенствует системы противовоздушной обороны вокруг критически важных объектов и укрепляет свои возможности по сбиванию ракет и беспилотников. Власти планируют продолжить усилия по обеспечению энергетической устойчивости в Украине.

Ситуация с энергетикой в Украине

С 23 ноября украинская энергосистема переживает дефицит электроэнергии, а ситуация быстро ухудшается. Основными факторами, вызывающими дефицит, являются похолодание, что привело к увеличению электропотребления, и технические работы, которые продолжаются на нескольких блоках тепловых электростанций.

Напомним, 22 ноября Украина вынуждена была подключиться к энергопитанию страны ЕС из-за серьезного дефицита в энергосистеме. С помощью аварийной поддержки от соседней страны удалось стабилизировать ситуацию и обеспечить баланс в работе энергетической системы Украины.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.