'Впервые в мире': подстанции 'Укрэнерго' комплексно укрепили от ракетных атак

Магистральная сеть уже готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему.

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Подстанции "Укрэнерго" защитили от ракетных обстрелов / коллаж: Главред, фото: pexels.com

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий рассказал, что подстанции "Укрэнерго" защищены от ракетных атак комплексной защитой, как активный - ПВО, так и пассивный - инженерные укрепления.

Кудрицкий заявил, что по состоянию на сегодня магистральная сеть готова передавать зимние объемы нагрузки на украинскую энергосистему. В то же время он отметил, что без импорта электроэнергии этот отопительный сезон будет "сложно пройти", передает "Суспільне".

По его словам, для защиты энергообъектов Украины от очередных атак со стороны России "Укрэнерго" постоянно находится в координации с чиновниками и Генштабом ВСУ.

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"Мы в координации с правительственными структурами, с Генштабом ВСУ имеем несколько видов защиты и подстанции "Укрэнерго", где определенные виды защиты будут применены впервые, не только в Украине, но и в мире, ведь никто еще не сталкивался с таким уровнем угрозы. Это комплексная защита, не буду вдаваться в детали, но это, как активная защита - ПВО, так это и пассивная защита - инженерные укрепления", - отметил он.

Сейчас отключения электроэнергии не планируем, все будет зависеть от возможных обстрелов, будут ли перерывы в энергоснабжении зимой, не будет.

"Если обстрелов нет - мы отключений не планируем, поскольку спрогнозировать обстрелы не возможно, куда попадут, тогда будем действовать по ситуации", - пояснил Кудрицкий и добавил, что эту зиму без импорта электроэнергии "пройти будет очень сложно".

Отключение света в Украине: что известно

Напомним, что в "Укрэнерго" рассказали о вероятных блэкаутах. Кудрицкий отметил, что даже факт обновления графиков отключения света Министерством энергетики не означает, что они будут применены, однако должны быть готовы.

РФ впервые за 6 месяцев ударила по энергообъектам. Были обесточены четыре сотни населенных пунктов в пяти областях нашей страны - в Западном и Центральном регионах.

Стало известно, каким городам зимой угрожают проблемы со светом. В зоне повышенного риска проблем с электроэнергией и отоплением будут и прифронтовые города Украины, считает эксперт в сфере энергетики.

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