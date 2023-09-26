Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

Страна-агрессор Россия делает ставку на войну и готова вкладывать все, что имеет в убийство украинцев, считает Ермак.

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Сколько Путин тратит на войну с Украиной / коллаж: Главред, фото: pexels.com, скриншот: видео

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в 2024 году российский диктатор Владимир Путин решил потратить на армию рекордную сумму - речь идет о триллионах рублей.

Как написал Ермак в своем Telegram-канале, что впервые в истории оборонные расходы станут крупнейшей статьей бюджета РФ. Фактически 39% федерального бюджета пойдет на войну.

"Сумасшедший Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей", - написал он. видео дня

Руководитель ОПУ отметил, что страна-агрессор делает ставку на войну и готова вкладывать все, что имеет в убийство украинцев. На фоне этого Ермак подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений.

"Нужно уничтожить российский ВПК, чтобы Кремль не мог производить ракеты и ударные БПЛА, а также технику", - написал он.

Ермак также убежден, что с такими расходами у РФ нет шансов избежать экономического краха. Санкции должны его ускорить - заложить основы упадка, считает он.

Ермак раскрыл суммы, которые Россия тратит на войну / скриншот: Telegram

Напомним, что Эйдман раскрыл, как элита России свергнет диктатора. Эксперт подчеркнул, что российские элиты уже не едины и мечтают прикрыть лавочку с попытками Путина возродить Российскую империю и захватить Украину.

Жданов рассказал, почему Путин так стремится в объятия Китая и Кореи. Российская агрессорская армия нуждается в переоснащении и укреплении. И поэтому, говорит Олег Жданов, Путин вынужден искать помощи Китаю через КНДР.

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