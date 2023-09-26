Сколько денег Путин тратит на войну с Украиной: у Зеленского шокировали суммой

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в 2024 году российский диктатор Владимир Путин решил потратить на армию рекордную сумму - речь идет о триллионах рублей.
Как написал Ермак в своем Telegram-канале, что впервые в истории оборонные расходы станут крупнейшей статьей бюджета РФ. Фактически 39% федерального бюджета пойдет на войну.
"Сумасшедший Путин решил потратить на армию рекордные 11 триллионов рублей", - написал он.видео дня
Руководитель ОПУ отметил, что страна-агрессор делает ставку на войну и готова вкладывать все, что имеет в убийство украинцев. На фоне этого Ермак подчеркнул, что Украине нужно больше вооружений.
"Нужно уничтожить российский ВПК, чтобы Кремль не мог производить ракеты и ударные БПЛА, а также технику", - написал он.
Ермак также убежден, что с такими расходами у РФ нет шансов избежать экономического краха. Санкции должны его ускорить - заложить основы упадка, считает он.
Напомним, что Эйдман раскрыл, как элита России свергнет диктатора. Эксперт подчеркнул, что российские элиты уже не едины и мечтают прикрыть лавочку с попытками Путина возродить Российскую империю и захватить Украину.
Жданов рассказал, почему Путин так стремится в объятия Китая и Кореи. Российская агрессорская армия нуждается в переоснащении и укреплении. И поэтому, говорит Олег Жданов, Путин вынужден искать помощи Китаю через КНДР.
Больше интересных новостей:
- Путин остался без сверхприбыли: в России мощно упал рубль
- Рубль пошел ко дну: Путин созывает срочное совещание, будет "трясти" экспортеров-FT
- "Посыплется" РФ после падения рубля: эксперт объяснил ошибку многих прогнозов