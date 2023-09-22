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"Прикрыть лавочку Путина": Эйдман раскрыл, как элита России свергнет диктатора

Юлия Куришко
22 сентября 2023, 15:09 обновлено 22 сентября, 15:15
Эйдман рассказал о настроениях российских элит и готовы ли они и дальше поддерживать диктатора Путина.
'Прикрыть лавочку Путина': Эйдман раскрыл, как элита России свергнет диктатора
Эйдман рассказал, поддержат ли элиты РФ Путина / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео

На сайте Главред состоялся чат с социологом, публицистом, автором книг Игорем Эйдманом. Общаясь с читателями, он рассказал насколько российские элиты и окружение Путина готовы продлить его власть еще на несколько лет.

Эксперт подчеркнул, что российские элиты уже не единственные, по крайней мере большинство представителей путинской верхушки.

"Только отморозки типа Медведева, сошедшие с ума, этого хотят. Большинство - рациональные люди и хотят сладко жить, ничего больше им не нужно. Им не нужна эта дебильная империя, они хотят жить, как раньше, сладко и не напрягаясь", - добавил Эйдман.

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Публицист вспомнил, как работал политконсультантом в России и рассказал, что из себя представляет российская правящая верхушка.

"Эти люди - не трудоголики и не фанатики. Они - сибариты, любят хорошо жить, для них это главное. И политику они воспринимают не как возможность реализовывать какие-то идеи, пусть и глупые, как это делали большевики или нацисты. Они воспринимают власть как возможность зарабатывать деньги, сладко жить, наслаждаться властью, популярностью, славой", - пояснил Эйдман.

По словам эксперта, они мечтают прикрыть лавочку с попытками Путина возродить Российскую империю и захватить Украину.

"Мечтают, чтобы все вернулось к ситуации до 24 февраля прошлого года, а, может, и к ситуации до 2014 года, когда им совсем тихо и спокойно жилось в России, и они чувствовали полную свою безнаказанность и безопасность. Думаю, эта часть российской верхушки попытается Путина свергнуть или даже физически устранить", - подчеркнул он.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Напомним, что Эйдман рассказал, кто в РФ на самом деле заинтересован в отстранении Путина от власти. По его словам, среди российских олигархов много тех, кто привык путешествовать, у которых собственность по всему миру. И для них Путин является максимально некомфортным.

Дмитрий Снегирев объяснил, почему у Путина есть план на случай бунтов в Чечне после Кадырова. Путин прекрасно учел возможные сценарии, и после так называемого мятежа Пригожина, когда все рассказывали, что позиции российского диктатора ослабли, поэтому и сейчас готов.

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война в Украине Владимир Путин Игорь Эйдман
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