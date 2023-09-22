Эксперт пояснил, почему у Путина есть план на случай бунтов в Чечне после Кадырова

Как говорит Дмитрий Снегирев, последние заявления Путина по поводу Кадырова и Чечни достаточно красноречивы.

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Как говорит эксперт, Путин неспроста дал новые полномочия и боевую технику Нацгвардии / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

У российского диктатора Владимира Путина есть план на случай того, если в Чечне (из-за возможной смерти Рамзана Кадырова) начнутся бунты. Об этом в интервью Главреду рассказал сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

"Никоим образом. Еще раз подчеркну – не рассчитывайте на какие-то сценарии массовых протестных движений. Россия - тоталитарная страна. Путин прекрасно учел возможные сценарии, и после так называемого мятежа Пригожина, когда все рассказывали, что позиции российского диктатора ослабли, то он, наоборот, предоставил расширенные полномочия Росгвардии и передал ей тяжелую бронетехнику. Росгвардия - жандармские подразделения для подавления массовых мятежей на территории Российской Федерации. Для этого им и нужна тяжелая бронетехника. Вот вам и ответ на вопрос. Отработанные сценарии были еще на момент мятежа, ведь это распоряжение российский диктатор подписал в день так называемого мятежа Пригожина, что свидетельствует об усилении его личной вертикали власти. И второе распоряжение, которое делает невозможным массовые протестные движения, тоже было подписано в этот день о возможности задержки любого россиянина без решения суда на 30 суток за нарушение режима КТО (контртеррористической операции). А на Северном Кавказе никто ее не отменял, и продлить ее можно в течение часа", ‒ сказал он.

Как говорит Снегирев, последние заявления Путина по поводу Кадырова и Чечни достаточно красноречивы.

видео дня

"Сценарии российского диктатора играют в долгую. И давайте посмотрим то видео последней встречи Путина и Кадырова. Та тональность, с которой разговаривал русский диктатор (помните его фразу "какой я тебя дон?") была показательной реакцией, когда сидит барин и смотрит на человека, который ему докладывает. И это-ответ на те сценарии, которые сейчас продуцируют", ‒ сказал он.

Кто такой Дмитрий Снегирев Дмитрий Снегирев (11 октября 1971, Луганск) – эксперт по военным вопросам, блогер. Историк и юрист. Сопредседатель общественной инициативы "Правое дело".

Кадыров при смерти - что известно

Ранее в ГУР Минобороны дали ответ на вопрос о том, умер Кадыров или нет. Андрей Юсов рассказал о ситуации, возникшей в Чечне в связи с вероятной сменой власти.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Кадырова ввели в искусственную кому. Леонид Невзлин не исключает как игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть главы Чечни Рамзана Кадырова.

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