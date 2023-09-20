Кадыров жив или нет: в ГУР дали ответ и рассказали о борьбе за его наследство

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров пока жив, несмотря на появившиеся сообщения о его смерти.
"К сожалению, дон. Пока жив, дон (шутливо - ред.). Нет подтверждения о смерти. Но его состояние здоровья тяжелое. И это уже влияет на политические режимы вокруг его режима и в целом архитектуры и безопасности режима Путина", - подчеркнул он в эфире национального информационного телемарафона.
Представитель ГУР отметил, что это будет иметь последствия из-за того, что режим Кадырова в Чечне глубоко дотационный, а также коррупционный.
"Поскольку режим Кадырова глубоко дотационный. И это все средства из российского бюджета и не только. Ряд бизнесов, в том числе на оккупированных территориях и не только. И за это "наследие" уже начинается борьба", - рассказал собеседник.
Вместе с тем он считает, что смерть Кадырова станет новым вызовом для диктатора Владимира Путина.
"Потому что Кадыров - одна из таких фундаментальных основ режима Путина и персональное соглашение и во многом безопасность или условное спокойствие. Да, репрессивное, террористическое. Но спокойствие в Чечне связано собственно с фамилией Кадырова", - добавил Юсов.
Ранее эксперт намекнул на вероятного преемника Кадырова. Правление Рамзана Кадырова является примером классической диктатуры, уверен Игорь Семиволос.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Кадырова ввели в искусственную кому. Леонид Невзлин не исключает как игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть главы Чечни Рамзана Кадырова.
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