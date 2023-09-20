Кадырова ввели в искусственную кому: появились новые данные о состоянии главы Чечни

Леонид Невзлин не исключает как игру в "смерть" в интересах Кремля, так и реальную смерть главы Чечни Рамзана Кадырова.

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Леонид Невзлин рассказал о состоянии Рамзана Кадырова / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/Nevzlin, t.me/RKadyrov_95

Чеченского диктатора Рамзана Кадырова могли ввести в состояние искусственной комы. Врачи могли принять такое решение из-за отторжения пересаженной почки, которое началось несколько дней назад. Об этом написал в Twitter бывший вице-президент российской нефтяной компании "ЮКОС" Леонид Невзлин.

По его словам, почку Кадырова могли пересадить в Объединенных Арабских Эмиратах местные врачи, которые уже не менее года-полутора лечили приспешника Путина.

"В любом случае, в соответствии с протоколом, его ввели в искусственную кому. Далее – не могу гарантировать – врачи в ЦКБ [Центральная клиническая больница Москвы] констатировали умирание мозга. И вызвали срочно врачей из Эмиратов. Они там, и уже колдуют над ним", – написал Невзлин.

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По его данным, Кадыров находится в отдельном блоке с охраной, там его посещали приближенные лица.

"Я не могу исключить как игру в "смерть" в интересах Кремля, как и реальную смерть Кадырова", – добавил россиянин.

Болезнь Кадырова - что известно

Утром 17 сентября СМИ писали со ссылкой на анонимные источники, что Рамзан Кадыров умер.

Позже в Telegram главы Чечни появилось видео, на кадрах которого живой Кадыров на фоне зелени успокаивает аудиторию, что ему "еще рано". Когда ролик был снят - неизвестно.

СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился - он до сих пор находится в критическом состоянии.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с его отравлением, причем неоднократным. По его словам, на Кадырова и других россиян ведется охота, поскольку в Кремле продолжается борьба между разными ветвями власти.

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