На фоне слухов о смерти Кадырова у больницы Кремля очередь авто с госномерами Чечни - СМИ

Но еще днем в Telegram-канале Кадырова вышел ролик с "живым" чеченским главой.

https://glavred.info/world/na-fone-sluhov-o-smerti-kadyrova-u-bolnicy-kremlya-ochered-avto-s-gosnomerami-chechni-smi-10501450.html Ссылка скопирована

Известно, что у Кадырова серьезные проблемы со здоровьем / Коллаж Главреда. Фото: Telegram ВЧК-ОГПУ, скриншот

На фоне слухов о смерти Рамзана Кадырова во дворе главной кремлевской больницы "дежурят" автомобили с госномерами Чечни, сообщает ВЧК-ОГПУ в Telegram.

Информация о "смерти" чеченского главы появилась в некоторых СМИ еще утром 17 сентября. Правда, в материалах журналисты ссылались на "анонимные источники".

Позже в Telegram Кадырова появилось видео, которое, по замыслу автора, должно было опровергнуть эти слухи. На отснятых кадрах живой Кадыров на фоне зелени успокаивает аудиторию, что ему "еще рано". Когда ролик был снят - неизвестно.

видео дня

Кадыров во время прогулки - смотрите видео:

Скриншот

Вместе с тем, ВЧК-ОГПУ пишет, что во двор главной кремлевской больницы один за другим заезжают дорогие машины либо с госномерами Чечни, либо с номерами других субъектов, но с жителями Чечни в салоне. Их охрана пускает без досмотра.

Саму больницу "окружили" мужчины спортивного телосложения.

"Чеченцы тут явно "окопались". Кто-то спит, прямо с ногами на торпеде. Кто-то у машин прогуливается, дежурит. У 10-го корпуса (на одном из этажей отделение гемодиализа) за припаркованными "Гелендвагенами" разложили походный столик, на котором пакеты и обертки из "Вкусно и точка". Даже машины с мигалками стоят, все на улице, чего-то ждут", - утверждает источник ВЧК-ОГПУ.

Кадыров болен

Последние месяцы слухи о заострившейся болезни Кадырова усилились. СМИ обратили внимание, как чеченский главарь распух, а некоторые и вовсе предположили, что его могли отравить.

Западные СМИ писали, что у Кадырова проблемы с почками. Недавно на руке у чеченского главы заметили пульсоксиметр.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев в свое время отмечал, что тот уже даже стал наркозависимым.

По его словам, сверхактивность главы Чечни поддерживалась какими-то энергетическими таблетками, которые "в дальнейшем дадут о себе знать".

Вас также могут заинтересовать новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.