УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мир

Кадырова могли серьезно отравить: всплыла неожиданная схема

Алексей Тесля
15 июля 2023, 14:44 обновлено 15 июля, 14:58
113
Ольга Курносова не исключает летальный вариант для Рамзана Кадырова.
кадыровцы
Рамзана Кадырова могли отравить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит процедуру диализа после вероятного отравления, заявила российская оппозиционерша Ольга Курносова.

Об отравлении Кадырова ходят слухи в кабинетах российских спецслужб, но они, пока не подтвержденные, сообщила она.

При этом российская оппозиционерка не исключает летальный вариант для Кадырова.

видео дня

"Внутри спецслужб ходят слухи, что его отравили. Не знаю, так ли это, но слухи такие есть. Выжит ли он - вопрос", — сказала она.

Подробности отравления Кадырова

По словам собеседницы, не исключен вариант того, что Кадырова могли отравить неким радиоактивным веществом, как ранее это сделал спецслужбы РФ с подполковником ФСБ Сергеем Литвиненко.

"Его (Кадырова, - ред.) отравили радиоактивными веществами. То есть, старая схема Литвиненко жива и работает. Поэтому все возможно. В сегодняшней России возможно все. Путин или не Путин - кто угодно", — добавила Курносова.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

Больше новостей:

новости Чечни Рамзан Кадыров Ольга Курносова
Реклама

Главное за день

В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

14:51 Мир
В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

13:36 Мир
Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - Гельман

Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - Гельман

12:53 Мир
Все главные новости

Последние новости

15:14

Есть ли в украинском языке слово "спасибі": языковед указал на интересный момент

14:51

В Минобороны РФ серьезно недовольны Шойгу и Герасимовым – разведка Британии

14:44

Распирают эмоции: Эктор Хименез Браво получил награду от Залужного

14:44

Кадырова могли серьезно отравить: всплыла неожиданная схема

14:32

Гороскоп на завтра 16 июля 2023: Овну – одиночество, Раку – странный звонок

Один кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег КатковОдин кассетный боеприпас заменит десять залпов артиллерии - Олег Катков
14:14

Кассетные боеприпасы вызвали истерику в РФ: эксперт пояснил, как они изменят войну

14:12

ВСУ уничтожили российскую С-400, из которой РФ убила 12 человек в кафе Краматорска

14:02

Супермодель Джиджи Хадид похвасталась гигантской татуировкой на бедре

13:36

В Беларусь перебросили наемников ЧВК Вагнера: в ГПСУ раскрыли детали

Реклама
13:30

"Не страшно ли не полюбить?": Инна Мирошниченко ответила на вопрос о приемном сыне

13:10

Гороскоп на неделю с 17 по 23 июля: Скорпионам - срыв планов, Водолеям - долги

12:53

Путина успокаивают, пока продолжается тайная подготовка к его устранению - ГельманВидео

12:50

Папина дочка, которой очень сложно: подруга Саши Зеленской рассказала о дочери президента

12:41

РФ грозит военный переворот: у Зеленского назвали, кто может поднять мятеж

12:14

Суммы впечатляют: в Кабмине собрались поднять цены на алкоголь

12:06

Форма болгарского перца: удивительный способ определить, какой слаще

12:05

Запутанная оптическая иллюзия: лишь немногие найдут хищника и спасут оленя

12:03

У молодой подруги Роберта де Ниро парализовало лицо

11:45

"Стопроцентный вариант": политтехнолог назвал причину и сроки нового бунта в РФВидео

11:31

"Вооруженные силы справляются": Свитан назвал самое сложное направление для ВСУ

Реклама
11:10

Безголосая путинистка Кудрявцева перепела песню украинской группыВидео

11:00

Житель Индии эпично наказал жену-изменщицу: видео стало вирусным в СетиВидео

10:43

В Украину неожиданно прибыл лидер Южной Кореи: будет важный разговор с Зеленским

10:05

Вкуснее магазинной: как сделать идеальную курагу дома

09:56

"Больше трех дней не выдержу": Залужный рассказал о своих планах после войны

09:30

Украину "прожарит" до +34, а 5 областей зальют дожди - синоптики

09:16

РФ ночью атаковала Запорожье: поврежден объект инфраструктуры, есть раненый

08:38

Валить Россию начинают практически все, даже Эрдоган от нее отвернулся - Свитан

08:28

"Готовы лететь и сражаться" против Путина: командующий ВВС Британии ошарашил заявлением

08:20

Мало верить в ВСУ, надо идти воеватьмнение

07:40

Гарантии НАТО для Украины могут заставить Путина завершить войну - Блинкен

06:20

НАТО совершило ошибку, но ее еще можно исправитьмнение

06:20

НАТО признало свое поражение перед Россиеймнение

05:50

Деньги потекут рекой: что нужно положить в новый кошелек для привлечения удачи

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 15 июля

03:15

"Бунт в России": эксперт раскрыл, что чеченская армия может пойти на Москву

02:35

Только гений справится с этой головоломкой: надо найти яблоко среди кактусов

02:05

Путин устроит репрессии и нарвется на бунт: эксперт сделал прогноз о будущем РФВидео

01:35

"Придется уничтожать оккупантов до конца июля": Свитан спрогнозировал успехи ВСУ

00:15

Женщина поделилась магическим приемом, как очень быстро очистить загрязненную посуду

Реклама
14 июля, пятница
23:32

Почему в Турции такой вкусный рис: лайфхаки от турецко-украинской хозяйки

23:25

Что положить в кошелек 16 июля, чтобы всегда деньги были: приметы дня

23:13

"Это начнется очень скоро": Данилов анонсировал неизбежный процесс фрагментации РФ

23:02

Ещё один телеведущий встал в очередь за приёмным ребёнком

22:40

"Мама возвращается в йогу": Даша Астафьева показала чудеса гибкостиВидео

22:32

Суд арестовал Пашу-мерседеса, выйти сможет под огромный залог

22:12

Повышение коммуналки: Шмыгаль объяснил, что будет с тарифами в Украине

22:11

"Мне наплевать, меня никто не остановит": Залужный обещает освободить Крым

21:59

Лавров с пеной у рта набросился на Борреля и обвинил в "заговоре"

21:48

Мы будем убивать врага на его территории из своего оружия - Залужный

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Гороскоп
Гороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтра
Мода и красота
Мода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять