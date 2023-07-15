Кадырова могли серьезно отравить: всплыла неожиданная схема

Ольга Курносова не исключает летальный вариант для Рамзана Кадырова.

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Рамзана Кадырова могли отравить / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Скриншот

Глава Чечни Рамзан Кадыров проходит процедуру диализа после вероятного отравления, заявила российская оппозиционерша Ольга Курносова.

Об отравлении Кадырова ходят слухи в кабинетах российских спецслужб, но они, пока не подтвержденные, сообщила она.

При этом российская оппозиционерка не исключает летальный вариант для Кадырова.

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"Внутри спецслужб ходят слухи, что его отравили. Не знаю, так ли это, но слухи такие есть. Выжит ли он - вопрос", — сказала она.

Подробности отравления Кадырова

По словам собеседницы, не исключен вариант того, что Кадырова могли отравить неким радиоактивным веществом, как ранее это сделал спецслужбы РФ с подполковником ФСБ Сергеем Литвиненко.

"Его (Кадырова, - ред.) отравили радиоактивными веществами. То есть, старая схема Литвиненко жива и работает. Поэтому все возможно. В сегодняшней России возможно все. Путин или не Путин - кто угодно", — добавила Курносова.

Напомним, ранее Рамзан Кадыров появился на публике после слухов о его болезни. При этом у него на руке был замечен медицинский прибор. Глава Чечни принимал участие во встрече с главарем боевиков "ДНР" Денисом Пушилиным.

Глава Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия за границей Ахмед Закаев заявил, что Рамзан Кадыров стал зависим от каких-то лекарственных препаратов. Их он употребляет уже 15 лет.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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