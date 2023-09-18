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Периодически приходит в сознание: СМИ выяснили, жив Кадыров или мертв

Анна Ярославская
18 сентября 2023, 11:40 обновлено 18 сентября, 11:43
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Рамзан Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Ему сделали операцию по пересадке почки.
Рамзан Кадыров, врачи
Рамзан Кадыров периодически приходит в сознание / Коллаж: Главред, фото: скриншот, pixabay.com

Главе Чечни Рамзану Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился - он до сих пор находится в критическом состоянии. Об этом пишет издание Obozrevatel со ссылкой на источники в чеченской диаспоре.

По данным СМИ, Кадыров находится в одном из московских медучреждений. Планируется повторная операция по трансплантации.

Периодически глава Чечни приходит в сознание – тогда к нему съезжаются соратники, чтобы разделить власть между преемниками.

видео дня

Кадыров болен - что известно

Утром 17 сентября СМИ писали со ссылкой на анонимные источники, что Рамзан Кадыров умер.

Позже в Telegram главы Чечни появилось видео, которое, по замыслу автора, должно было опровергнуть эти слухи. На отснятых кадрах живой Кадыров на фоне зелени успокаивает аудиторию, что ему "еще рано". Когда ролик был снят - неизвестно.

15 сентября экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, ссылаясь на высокопоставленные источники в Чечне, сообщал о том, что у Кадырова начались серьезные проблемы со здоровьем, в результате его пришлось госпитализировать.

Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, причем причиной недуга не является ранение.

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новости России новости Чечни Рамзан Кадыров
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