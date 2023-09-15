"Тяжелое состояние": всплыла информация об опасном диагнозе Кадырова

У Рамзана Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию, рассказали в ГУР.

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Рамзану Кадырову понадобилась помощь медиков / Скриншот

Серьезные проблемы со здоровьем начались у главы Чечни Рамзана Кадырова, в результате его пришлось госпитализировать.

Результатом стала неудачная операция на почках, рассказал российский оппозиционер, экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, ссылаясь на высокопоставленные источники в Чечне.

Указывается, что Кадырову потребовалась трансплантация почек. И, судя по всему, операция не удалась, ведь началось отторжение органа.

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"Я позвонил видным чеченцам и спросил: "Он дуркует, нар*ота, или действительно состояние здоровья?" - Они говорят, что, по их данным, (...) у него действительно (больны - ред.) почки. Там даже была операция, трансплантация, она прошла не совсем удачно, якобы там не все прижилось, начались какие-то абсцессы… У него со здоровьем действительно все плохо", - рассказал Гудков.

Подробности заболевания Кадырова

Как уточнил представитель ГУР Андрей Юсов в комментарии Obozrevatel, у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. "Да, действительно, есть информация, что военный преступник Кадыров находится в тяжелом состоянии и болезни, которые были – обострились и привели к такому тяжелому состоянию", – сказал он.

Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, при чем причиной недуга не является ранение.

"Информация подтверждается из разных источников в медицинских и политических кругах. Речь идет не о ранении. Другие детали нуждаются в дополнительных уточнениях. Он болеет давно, и речь идет о системных проблемах со здоровьем. Но последние несколько дней он находится в тяжелом состоянии", – добавил Юсов.

Ранее сообщалось о том, что Кадырова могли серьезно отравить. Ольга Курносова не исключает летальный вариант для Рамзана Кадырова.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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