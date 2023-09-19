Смерть ослабит одну из группировок в Кремле: Данилов заявил, что Кадырова могли отравить

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что ухудшение состояния здоровья лидера Чечни Рамзана Кадырова может быть связано с его отравлением, причем неоднократным.
"То, что у Кадырова проблемы с состоянием здоровья — это известная вещь. Мало того, есть такое предположение, что это было отравление, причем неоднократное отравление, которое дало определенные осложнения на систему почек", — сказал Данилов в эфире телемарафона.
По словам секретаря СНБО, на Кадырова и других россиян ведется охота, поскольку в Кремле продолжается борьба между разными ветвями власти.
"На Кадырова охотились, и охотились россияне. Он, с учетом того влияния, которое он имел и продолжает пока иметь на процессы в России, оказался в такой ситуации. Как там будет у него с состоянием здоровья, будем смотреть. Я бы не спешил, потому что человек может находиться в коме и неделю, и месяц, и полгода, и больше", — заявил Данилов.
Секретарь СНБО заявил, что смерть Кадырова не приведет к каким-либо сильным изменениям в России, а лишь ослабит одну из группировок Кремля, ведущих войну между собой.
"То, что касается Кавказа, там могут начаться определенные процессы, которые говорят о том, что вообще власть на России крайне хрупкая и поход Пригожина как раз это доказал", — добавил он.
Кадыров болен - что известно
Утром 17 сентября СМИ писали со ссылкой на анонимные источники, что Рамзан Кадыров умер.
Позже в Telegram главы Чечни появилось видео, на кадрах которого живой Кадыров на фоне зелени успокаивает аудиторию, что ему "еще рано". Когда ролик был снят - неизвестно.
15 сентября экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков, ссылаясь на высокопоставленные источники в Чечне, сообщал о том, что у Кадырова начались серьезные проблемы со здоровьем, в результате его пришлось госпитализировать.
Представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что у Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию. Юсов добавил, что данные о критическом состоянии главы Чечни подтверждаются из разных источников, причем причиной недуга не является ранение.
СМИ писали, что Кадырову сделали операцию по пересадке почки, однако орган не прижился - он до сих пор находится в критическом состоянии.
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