Война между кланами и тейпами: эксперт намекнул на вероятного преемника Кадырова

Правление Рамзана Кадырова является примером классической диктатуры, уверен Игорь Семиволос.

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Появилась информация о госпитализации Рамзана Кадырова / Скриншот

Рамзан Кадыров является авторитарным лидером, вокруг которого построена вся власть в Чечне, заявил директор Центра ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

По его словам, его правление является примером классической диктатуры. "Надо понимать, что Кадыров не один, а еще и кланы, то есть тейпы, вокруг него", - сказал он в комментарии Фокусу.

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Эксперт уверен в том, что кланы в Чечне сделают все, чтобы сохранить власть в ситуации статус-кво.

Он спрогнозировал развитие ситуации таким образом, что вероятная смерть Кадырова станет дестабилизирующим фактором для Чечни, но в среднесрочной, а не краткосрочной перспективе.

По словам собеседника. дестабилизация произойдет когда часть тейпов останутся недовольными распределением власти в случае смерти Кадырова, и начнут апеллировать к Кремлю.

"Рамзан Кадыров имеет неоспоримую власть и авторитет в Чечне, именно он после смерти отца возглавил войну и привел ее к завершению. Мы уже видели, что сына Кадырова Ахмата возили в Кремль, для так называемых церемониальных процедур с Путиным. Власть в Чечне это фактически наследственная монархия, которая легитимизирована Кремлем под видом выборов там", — добавил Семиволос.

Кто такой Игорь Семиволос Игорь Николаевич Семиволос - историк, политолог, востоковед. Младший научный сотрудник отдела современного Востока Института востоковедения им. А. Ю. Крымского НАН Украины. Исполнительный директор Центра ближневосточных исследований. Автор исследований в области культурной антропологии, истории и культуры народов Ближнего Востока и мусульманских общин Европы, этнополитической проблематики в современной Украине.

Ранее всплыла информация об опасном диагнозе Кадырова. У Рамзана Кадырова обострились болезни, которые привели к тяжелому состоянию, рассказали в ГУР.

Бывший вице-президент "ЮКОСа" Леонид Невзлин заявлял, что главу Чечни Рамзана Кадырова могли отравить. У него начались серьезные проблемы с почками, что может быть симптомом отравления. На лечение Кадыров даже поехал в Объединенные Арабские Эмираты, а когда приезжает в Чечню, то с ним туда едет врач из ОАЭ.

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